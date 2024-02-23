Фермер, який кликав Путіна «навести порядок в Польщі» може сісти до в’язниці

Польський фермер може сісти до в'язниці терміном до п’яти років

Фермеру, який у вівторок під час акції протесту вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями», були пред'явлені офіційні звинувачення. Про це повідомляє Onet.

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Співробітники поліції затримали водія трактора, провели фото- та відеофіксацію, вилучили банер і прапор. У п’ятницю його викликали на допит.

Речниця Регіональної прокуратури Глівіце Йоанна Сморчевська повідомила, що Пьотр Г. вислухав звинувачення в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології.

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Польський фермер відмовився давати пояснення. Прокуратура застосувала до нього запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки. Йому може загрожувати покарання до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до російського диктатора Володимира Путіна «навести лад».

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).

До слова, польська поліція розпочала розслідування нового випадку з розсипаним зерновим вантажем з України.

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Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.