Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування
фото з відкритих джерел

Джим Макговерн ініціював так звану петицію про звільнення (за голосування законопроєкту за допомогою України в обхід Джонсона) та розпочав збір підписів

Демократи Палати представників США розпочали збір підписів, щоб винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона. Про це повідомив прессекретар конгресмена Джима Макговерна, передає Reuters.

Джим Макговерн ініціював так звану петицію про звільнення (за голосування законопроєкту за допомогою України в обхід Джонсона) та розпочав збір підписів.

Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників – це більшість із усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила сьогодні про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Читайте також: Україна готує два плани подальшого ведення війни
Теги: Сенат США інвестиції гроші фінансування президент звільнення прессекретар законопроєкт обмеження Адміністрація Президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тисячі машин Porsche та Bentley конфіскували у США
Тисячі американців залишились без своїх Porsche та Bentley
15 лютого, 10:26
Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
24 лютого, 17:30
Для продовження виплат громадяну, який зарєстрований як ВПО до 24 лютого 2022 року, держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий і сам користується своєю карткою
Коли може припинитися нарахунок пенсії на картку: роз'яснення
18 лютого, 07:58
Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП
Реєстр військовозобов'язаних: як ДПСУ перевіряє на кордоні чоловіків через нову систему
5 березня, 16:35
Ухвалена постанова уряду набуде чинності з 8 березня
Латвія затвердила перелік товарів, заборонених для імпорту з Росії та Білорусі
6 березня, 04:20
У 2023 році Кабмін виділив 12,5 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд на території Дніпропетровської області
Дніпропетровщина готується до оборони, замовила тисячі «зубів дракона»
7 березня, 16:39
Хакери атакували низку державних установ у Франції
Урядові установи Франції постраждали від атаки хакерів «безпрецедентної інтенсивності»
Вчора, 11:58
ISW оцінив спроможності оборонно-промислової бази Росії
ISW оцінив спроможності оборонно-промислової бази Росії
Вчора, 06:30
Балтійські міністри похвалили Францію за «нестандартне мислення»
Франція створює альянс країн, готових відправити свої війська в Україну
9 березня, 18:29

Соціум

Палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування
Палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування
Макрон тисне на ультраправих через Україну: FT розкрила намір президента Франції
Макрон тисне на ультраправих через Україну: FT розкрила намір президента Франції
Угорщина викликала посла США після заяви Байдена про зустріч Орбана і Трампа
Угорщина викликала посла США після заяви Байдена про зустріч Орбана і Трампа
Німеччина незабаром зіштовхнеться із великою кавовою кризою – Bild
Німеччина незабаром зіштовхнеться із великою кавовою кризою – Bild
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися перші кадри з місця події (відео)
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися перші кадри з місця події (відео)
Білгород під обстрілом: пошкоджено міську адміністрацію та торгові приміщення
Білгород під обстрілом: пошкоджено міську адміністрацію та торгові приміщення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
34K
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»
24K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
15K
Чи будуть українські біженці залишатись у Німеччині: результати нового опитування
13K
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
7883
Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow

Новини

Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Вчора, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
11 березня, 21:13

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua