Скільки донатів забрали найбільші фонди України у 2023 році: інфографіка

Найбільше грошей серед благодійних організацій зібрав United 24

Минулого року українці задонатили у три найбільших фонди 18,75 млрд грн – це вдвічі менше, ніж у 2022 році. Про це свідчать дані з United 24, «Повернись живим» та Фонду Притули, пише платформа роботи з відкритими даними Опендатабот.

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Повідомляється, що донатів побільшало у другій половині року – саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн. З них 2/3 було зібрано за перших півроку (24 млрд грн), а решту 10,5 млрд грн люди задонатили вже у другому півріччі.

У який фонд донатили найбільше грошей

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми (12,07 млрд грн). Пік донатів припав на грудень минулого року (3,55 млрд грн або ж 29%) – це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

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United 24 працює на 5 напрямках:

потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);

охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);

гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);

потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).

Для «Повернись живим» грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік (0,9 млрд грн). Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% (4,53 млрд грн). Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні (0,31 млрд грн).

Нагадаємо, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.