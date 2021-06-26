Російські хакери атакували Microsoft

Атаки здійснювалися на IT-компанії, урядові установи і неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси в 36 країнах світу

Microsoft повідомила про нові кібератаки хакерського угруповання Nobelium щодо користувачів компанії і їх даних в 36 країнах. За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds в США. Про це йдеться в блозі компанії Microsoft.

Більшість атак виявилися безуспішними. Було виявлено тільки три установи, до акаунтів яких хакери отримали доступ, з цими організаціями працюють співробітники компанії.

«Центр аналітики загроз Microsoft відстежує нові дії зловмисника Nobelium. Наше розслідування використовуваних методів і тактик триває...», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Microsoft, атаки здійснювалися на IT-компанії (57%), урядові установи (20%) і неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси. Активність зафіксували в США (близько 45%), Великій Британії (10%), Німеччині, Канаді та інших країнах, всього їх було 36.

«Ми швидко відреагували, закрили доступ і убезпечили пристрій. Розслідування триває...», – повідомили в Microsoft.

Як повідомлялося, лідери «Групи семи» вчергове висловили глибоку стурбованість діями Кремля. За підсумками саміту у Великій Британії вони опублікували спільне комюніке, в якому закликали владу Росії припинити «дестабілізуючу поведінку» та «шкідливу діяльність».

Нагадаємо, 18 червня, Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya. У Радбезі стверджують, що розробники вірусу причетні до російських спецслужб.