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    Російські хакери атакували Microsoft

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    Більшість атак виявилися безуспішними - Російські хакери атакували Microsoft

    Більшість атак виявилися безуспішними

    Фото з відкритих джерел

    Атаки здійснювалися на IT-компанії, урядові установи і неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси в 36 країнах світу

    Microsoft повідомила про нові кібератаки хакерського угруповання Nobelium щодо користувачів компанії і їх даних в 36 країнах. За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds в США. Про це йдеться в блозі компанії Microsoft.

    Більшість атак виявилися безуспішними. Було виявлено тільки три установи, до акаунтів яких хакери отримали доступ, з цими організаціями працюють співробітники компанії.

    «Центр аналітики загроз Microsoft відстежує нові дії зловмисника Nobelium. Наше розслідування використовуваних методів і тактик триває...», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією Microsoft, атаки здійснювалися на IT-компанії (57%), урядові установи (20%) і неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси. Активність зафіксували в США (близько 45%), Великій Британії (10%), Німеччині, Канаді та інших країнах, всього їх було 36.

    «Ми швидко відреагували, закрили доступ і убезпечили пристрій. Розслідування триває...», – повідомили в Microsoft.

    Як повідомлялося, лідери «Групи семи» вчергове висловили глибоку стурбованість діями Кремля. За підсумками саміту у Великій Британії вони опублікували спільне комюніке, в якому закликали владу Росії припинити «дестабілізуючу поведінку» та «шкідливу діяльність».

    Нагадаємо, 18 червня, Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya. У Радбезі стверджують, що розробники вірусу причетні до російських спецслужб.

    Теги: США санкції кібератака розслідування Microsoft
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    Російські хакери атакували Microsoft