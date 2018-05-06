Каліфорнія стала п’ятою економікою світу

Штат Каліфорнію випереджають США, Китай, Японія та Німеччина

Економіка американського штату Каліфорнія стала п’ятою за величиною у світі, пише видання Los Angeles Times, посилаючись на нові федеральні дані, оприлюднені 4 травня. Валовий внутрішній продукт Каліфорнії з 2016-го до 2017року збільшився на 127 мільярдів доларів, перевищивши 2,7 трильйона доларів, свідчать дані. Таким чином, економіка



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Штат Каліфорнію випереджають США, Китай, Японія та Німеччина

Економіка американського штату Каліфорнія стала п’ятою за величиною у світі, пише видання Los Angeles Times, посилаючись на нові федеральні дані, оприлюднені 4 травня.

Валовий внутрішній продукт Каліфорнії з 2016-го до 2017року збільшився на 127 мільярдів доларів, перевищивши 2,7 трильйона доларів, свідчать дані. Таким чином, економіка американського штату перевищила економіку Великої Британії, економічний продукт якої за цей час зменшився в доларовому вираженні. Це частково обумовлено коливанням обмінного курсу.

Наразі більший розмір ВВП мають тільки Сполучені Штати Америки, Китай, Японія та Німеччина. Каліфорнія нараховує 12% населення США, але його внесок у зростання робочих місць у країні в період з 2012 до 2017 року становить 16%. Його частка в національній економіці також зросла до 14,2% з 12,8% за цей п'ятирічний період, підрахували економісти штату.

Нагадаємо, іспанський ВВП на душу населення в 2017 році за паритетом купівельної спроможності перевершив аналогічний показник в Італії вперше як мінімум з 1998 року.

Джерело: Радіо Свобода