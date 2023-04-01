Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Канада виділила Україні додаткових $ 1.8 млрд у вигляді кредиту: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Канада виділила Україні додаткових $ 1.8 млрд у вигляді кредиту: деталі
фото з вільних джерел

Гроші підуть, у першу чергу, на пріоритетні видатки держбюджету

Канада передала в державний бюджет України додаткові 2,4 мільярда канадських доларів (приблизно 1,8 млрд доларів США) додаткової фінансової підтримки у формі кредиту. Кошти було надано на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», – зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко.

У повідомленні уточнили, що нову позику було надано на десять років, а процентна ставка за нею становить 1,5% річних.

Нагадаємо, кілька днів тому, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила про намір Оттави виділити Україні фінансову допомогу в рамках «Адміністративного рахунку для України» МВФ.

Теги: гроші Україна Канада кредит

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Канада виділила Україні додаткових $ 1.8 млрд у вигляді кредиту: деталі
Канада виділила Україні додаткових $ 1.8 млрд у вигляді кредиту: деталі
МВФ схвалив рекордний кредит Україні на $15,6 млрд
МВФ схвалив рекордний кредит Україні на $15,6 млрд
Експорт електроенергії вирішить частину проблем на енергоринку – «Укренерго»
Експорт електроенергії вирішить частину проблем на енергоринку – «Укренерго»
Завдяки експорту електроенергії можна профінансувати покриття тарифів для населення – «Укргідроенерго»
Завдяки експорту електроенергії можна профінансувати покриття тарифів для населення – «Укргідроенерго»
Енергоатом запустить повітряну ЛЕП між Україною та Польщею
Енергоатом запустить повітряну ЛЕП між Україною та Польщею
Доходи з експорту електроенергії можна спрямувати на збереження низьких тарифів для населення – екс-міністр
Доходи з експорту електроенергії можна спрямувати на збереження низьких тарифів для населення – екс-міністр

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі
39K
«Майбутнє буде повне кривавих подій між московською і українською нацією». Пророчі цитати Миколи Міхновського
32K
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)
18K
Розробка атомних підводних човнів. Китай жорстко відреагував на співпрацю трьох країн
7379
Російський актор скоїв суїцид прямо на сцені театру (відео)
6609
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову

Новини

МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
Вчора, 23:14
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
Вчора, 17:31
Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Вчора, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Вчора, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Вчора, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Вчора, 06:40

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту