Канада виділила Україні додаткових $ 1.8 млрд у вигляді кредиту: деталі
Гроші підуть, у першу чергу, на пріоритетні видатки держбюджету
Канада передала в державний бюджет України додаткові 2,4 мільярда канадських доларів (приблизно 1,8 млрд доларів США) додаткової фінансової підтримки у формі кредиту. Кошти було надано на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», – зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко.
У повідомленні уточнили, що нову позику було надано на десять років, а процентна ставка за нею становить 1,5% річних.
Нагадаємо, кілька днів тому, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила про намір Оттави виділити Україні фінансову допомогу в рамках «Адміністративного рахунку для України» МВФ.
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