Канада готова додатково виділити Україні $1,5 млрд фінансової допомоги (документ)

Канада надасть Україні нову фінансову допомогу в вигляді кредиту на 2,45 млрд. канадських доларів (близько 1,7 мільярда доларів США).

Про це йдеться в документі бюджету держави на цей рік.

This is what today’s budget invests in: the possibility for every single Canadian to share in the remarkable opportunities that Canada provides—and in the new era of prosperity that we will build together. https://t.co/HNLLGYVnMs