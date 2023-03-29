Канада готова додатково виділити Україні $1,5 млрд фінансової допомоги (документ)

Кошти нададуть у рамках «Адміністративного рахунку для України» МВФ

Канада надасть Україні нову фінансову допомогу в вигляді кредиту на 2,45 млрд. канадських доларів (близько 1,7 мільярда доларів США).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це йдеться в документі бюджету держави на цей рік.

This is what today’s budget invests in: the possibility for every single Canadian to share in the remarkable opportunities that Canada provides—and in the new era of prosperity that we will build together. https://t.co/HNLLGYVnMs Будь ласка, читайте текст після реклами March 28, 2023



«Це те, у що інвестується сьогоднішній бюджет: можливість для кожного канадця розділити надзвичайні можливості, які надає Канада, і нову еру процвітання, яку ми побудуємо разом», - зазначила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, опублікувавши документ у Twitter.

Підкреслимо, що окрім фінансової допомоги, Україна отримує від Канади і військову.

Також, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.