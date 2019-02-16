Канада виділить Україні $25 млн на прозорі вибори



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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

В Україну з Канади приїдуть понад 100 осіб для моніторингу чесності виборів

Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро, і надасть $25 млн для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час Українського ланчу, організованого Фондом Віктора Пінчука в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

«Для нас, тих, хто не є українцями, дуже важливо упевнитися у тому, що вибори [2019 року] будуть вільними, чесними та без втручання. Це є великим зовнішньополітичним пріоритетом Канади», — заявила Фріланд.

Вона також додала, що в Україну цього тижня вже прибуло 50 канадських спостерігачів. Ще понад сотня приїде уже перед проведенням виборів.

«Перебуваючи там, ми можемо допомогти українцям уже після виборів заявити світові та тим, хто хоче заперечити їм, що Україна — є демократичною країною, в якій відбулися вільні вибори», — зазначила міністр.

Фріланд закликала решту держав послідувати їхньому прикладу, а також долучитися до ОБСЄ у справі забезпечення прозорих виборів.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидати.