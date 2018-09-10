Катар пообіцяв інвестувати 10 млрд євро в енергетику Німеччини



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Катар вже інвестував 25 млрд євро в ключові німецькі компанії, такі як Volkswagen AG, Deutsche Bank та інші

Катар планує протягом п'яти років інвестувати в німецьку економіку 10 млрд євро.

Як повідомляє Enkorr, за рахунок цих коштів, зокрема, планується побудувати в Німеччині новий LNG-термінал.

Катарський емір Тамім бін Хамад аль-Тані оголосив про розширення програми фінансування найбільшої економіки Європи на двосторонній інвестиційній конференції в Берліні. Німеччина є найбільшим споживачем енергії в Європі.

Катар вже інвестував 25 млрд євро в ключові німецькі компанії, такі як Volkswagen AG, Deutsche Bank та інші.

«Щоб продемонструвати нашу впевненість в економічній стабільності Німеччини... я заявляю про намір Катару інвестувати в німецьку економіку 10 млрд євро в найближчі п'ять років», - сказав аль-Тані.

Канцлер Ангела Меркель сказала, що енергетичний сектор пропонує багатообіцяючі можливості для розширення ділових зв'язків, додавши, що поставки природного газу з Катару допоможуть Німеччини диверсифікувати джерела поставок.

«З моєї точки зору, енергетичний сектор пропонує значний потенціал для розширення наших економічних зв'язків», - сказала Меркель.

За її словами Німеччина вже пов'язана з LNG-терміналами в Нідерландах, Бельгії і Польщі, проте її уряд працює над розширенням мережі ЗПГ всередині країни, а німецькі компанії працюють над проектуванням і будівництвом власного LNG- терміналу.

До слова, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія планує перетворити Катар на острів.