  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Саудівська Аравія планує перетворити Катар на острів

    • Розсилка

    Радник саудівського кронпринца підтвердив існування планів прорити канал на кордоні з Катаром, що перетворить цю державу на острівну

    Саудівська Аравія розглядає можливість прориття каналу на кордоні з Катаром, який відокремить від Аравійського півострова цю невелику державу, фактично перетворивши її на острівну. Існування таких планів, про які раніше повідомляли місцеві ЗМІ, підтвердив у п'ятницю, 31 серпня, Сауд аль-Кахтані, старший радник саудівського кронпринца, віце-прем'єр-міністра королівства Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда.

    «Як громадянин я з нетерпінням чекаю на деталі реалізації проекту «острів Салва», цього великого історичного проекту, який змінить географію регіону», - написав Сауд аль-Кахтані в мережі Twitter.

    У квітні цього року близький до саудівського уряду інформаційний веб-портал Sabq повідомив про плани влади країни збудувати канал вздовж кордону з Катаром. За інформацією видання, канал має бути 60 кілометрів завдовжки, 200 метрів завширшки та 20 метрів глибиною. За попередніми оцінками, проект коштуватиме в перерахунку близько 640 мільйонів євро.

    Як повідомляє агенція Reuters, влада Катару поки що офіційно не відреагувала на ці наміри.

    Плани перетворити на острів Катар - державу, що розташована на невеликому Катарському півострові та має сухопутний кордон лише із Саудівською Аравією, - може призвести до чергового витка загострення дипломатичної кризи у регіоні Перської затоки, яка триває вже 14 місяців. У червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет розірвали дипломатичні та торговельні зв'язки з Катаром, звинувативши його у підтримці терористичних організацій та близькості до Ірану, який є головним ворогом Ер-Ріяда у регіоні.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Саудівська Аравія Катар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ