Саудівська Аравія планує перетворити Катар на острів



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Радник саудівського кронпринца підтвердив існування планів прорити канал на кордоні з Катаром, що перетворить цю державу на острівну

Саудівська Аравія розглядає можливість прориття каналу на кордоні з Катаром, який відокремить від Аравійського півострова цю невелику державу, фактично перетворивши її на острівну. Існування таких планів, про які раніше повідомляли місцеві ЗМІ, підтвердив у п'ятницю, 31 серпня, Сауд аль-Кахтані, старший радник саудівського кронпринца, віце-прем'єр-міністра королівства Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда.

«Як громадянин я з нетерпінням чекаю на деталі реалізації проекту «острів Салва», цього великого історичного проекту, який змінить географію регіону», - написав Сауд аль-Кахтані в мережі Twitter.

У квітні цього року близький до саудівського уряду інформаційний веб-портал Sabq повідомив про плани влади країни збудувати канал вздовж кордону з Катаром. За інформацією видання, канал має бути 60 кілометрів завдовжки, 200 метрів завширшки та 20 метрів глибиною. За попередніми оцінками, проект коштуватиме в перерахунку близько 640 мільйонів євро.

Як повідомляє агенція Reuters, влада Катару поки що офіційно не відреагувала на ці наміри.

Плани перетворити на острів Катар - державу, що розташована на невеликому Катарському півострові та має сухопутний кордон лише із Саудівською Аравією, - може призвести до чергового витка загострення дипломатичної кризи у регіоні Перської затоки, яка триває вже 14 місяців. У червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет розірвали дипломатичні та торговельні зв'язки з Катаром, звинувативши його у підтримці терористичних організацій та близькості до Ірану, який є головним ворогом Ер-Ріяда у регіоні.

Джерело: Deutsche Welle