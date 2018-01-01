Кличко доручив зупини роботу заводу «Фанпліт»

Якщо бізнесмени ігнорують інтереси громади і порушують закон – ми будемо діяти жорстко - заявив мер столиці

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками громади, які протестували біля КМДА через роботу приватного заводу «Фанплит», який забруднює навколишнє середовище. Кличко відзначив, що звертався в прокуратуру щодо роботи цього підприємства. Наразі мер дав доручення, щоб завод зупинив свою роботу, поки проблема зі шкідливими викидами



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Віталій Кличко зустрівся з представниками громади, які протестують через роботу приватного заводу «Фанплит»

Якщо бізнесмени ігнорують інтереси громади і порушують закон – ми будемо діяти жорстко - заявив мер столиці

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками громади, які протестували біля КМДА через роботу приватного заводу «Фанплит», який забруднює навколишнє середовище. Кличко відзначив, що звертався в прокуратуру щодо роботи цього підприємства. Наразі мер дав доручення, щоб завод зупинив свою роботу, поки проблема зі шкідливими викидами не буде вирішена. І контролювати це питання мають правоохоронні органи.

«Колись «Фанплит» був на околиці міста. Але місто росте і так сталося, що на сьогодні це виробництво розташоване поруч з житловими будинками. Це підприємство працює з радянських часів, і за технологією та викидами, які воно здійснює, не відповідає сучасним нормам. Я знаю цю проблему, я зустрічався з керівником «Фанплиту» і озвучував йому це. Ми розуміємо, що це вже приватне підприємство. У нас триває дискусія щодо переносу заводу за межі Києва. Приблизно півроку тому ми ухвалили рішення про призупинення викидів. Я спілкувався з міністром екології. Міністерство так само звернулося до прокуратури, до судів, щоб припинити викиди і будь-яку діяльність чи до виносу підприємства за межі Києва, чи до приведення до стандартів викидів, - щоби вони не шкодили здоров’ю людей, які живуть поруч, і навколишньому середовищу», - підкреслив Віталій Кличко.

Представники громадськості зауважили, що, незважаючи на приписи і доручення, підприємство продовжує працювати.

«Як тільки ви бачите, що підприємство починає працювати - терміново телефонуйте і поліція буде ці дії припиняти. І це буде, по-перше, коштувати великих штрафів підприємству і, по-друге, це - кримінальна відповідальність тих людей, які порушують закон. Я відповідально заявляю, що ці ігри закінчаться для цього підприємства дуже погано, якщо вони будуть нехтувати законом. Ми будемо діяти жорстко, якщо вони ігнорують інтереси громади і порушують закон!» – наголосив Віталій Кличко.

Також мер Києва дав доручення створити міжвідомчу робочу групу, до якої увійдуть представники столичної влади, громадськості, заводу «Фанплит», Держпродспоживслужби та правоохоронних органів, для вирішення цього питання.

Приватне акціонерне товариство «Фанери та плити» (ПрАТ «Фанплит») – одне з найстаріших підприємств міста Києва. У 2018 році компанії виповниться 110 років. Раніше підприємство знаходилося далеко від житлового сектору. Наразі завод, який екологами вважається небезпечним та шкідливим для оточуючих, виробляє фанеру, ДВП, MDF, меблі тощо.