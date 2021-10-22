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    Економіка та фінанси

    Клієнти не можуть скористатися картами monobank: що сталося

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    Причини збою на цей момент ще не з'ясовано - Клієнти не можуть скористатися картами monobank: що сталося
    Причини збою на цей момент ще не з'ясовано
    фото: monobank.ua

    На цей момент спостерігаються проблеми при проведенні платіжних операцій з картами Visa

    Клієнти monobank скаржаться на проблеми при проведенні транзакцій з карткою Visa. Про це «Уніан» заявили в monobank.

    Так, при спробі скористатися карткою, на екранах смартфонів з'являється повідомлення про технічний збій.

    Як відзначили в monobank, на цей момент спостерігаються проблеми при проведенні платіжних операцій з картами Visa.

    Платіжна система видає помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою картки.

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    У банку зазначили, що зараз проводяться роботи з усунення проблеми. Причини збою на цей момент ще не з'ясовано.

    До слова, 20 жовтня абоненти lifecell скаржилися на зв'язок та відсутність інтернету.

    Теги: Віталій Ковальчук банк Visa
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    Клієнти не можуть скористатися картами monobank: що сталося