Клієнти не можуть скористатися картами monobank: що сталося

Причини збою на цей момент ще не з'ясовано

Причини збою на цей момент ще не з'ясовано

На цей момент спостерігаються проблеми при проведенні платіжних операцій з картами Visa

Клієнти monobank скаржаться на проблеми при проведенні транзакцій з карткою Visa. Про це «Уніан» заявили в monobank.

Так, при спробі скористатися карткою, на екранах смартфонів з'являється повідомлення про технічний збій.

Як відзначили в monobank, на цей момент спостерігаються проблеми при проведенні платіжних операцій з картами Visa.

Платіжна система видає помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою картки.

У банку зазначили, що зараз проводяться роботи з усунення проблеми. Причини збою на цей момент ще не з'ясовано.

До слова, 20 жовтня абоненти lifecell скаржилися на зв'язок та відсутність інтернету.