Коли Нацбанк обмежить перекази з картки на картку: названо терміни

Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн

Національний банк планує цього тижня ввести обмеження на кількість та суму переказів з картки на картку. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю «Економічній правді».

«Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (з 12 по 18 серпня – ред.) будемо розглядати його на правлінні», – сказав він.

Як зазначив Пишний, анонс обмежень «викликав шквал критики і нерозуміння».

«Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв'язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував», – додав він.

Пишний повідомив, що для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами «дропів» потрібні також зміни до законодавства.

«Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії. Те, що «дропи» є бідою для державного бюджету – це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні», – сказав Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

До слова, Національний банк вважає, що ведення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.