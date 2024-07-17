Єврокомісія схвалила передачу Україні чергового траншу у рамках Ukraine Facility

На початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року

Після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility досягне 12 млрд євро

Європейська комісія схвалила передачу Україні майже 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter і прем'єр України Денис Шмигаль в Telegram.

«Сьогодні Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility», – написала фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility досягне 12 млрд євро. За словами фон дер Ляєн, Євросоюз продовжує підтримувати боротьбу України за свободу та на шляху до членства у блоці.

Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що майже 4,2 млрд євро зміцнять фінансову стабільність України. «Дякую Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президенту Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку», – додав він.

Ukraine Facility – це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд – 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку – 4,76 млрд євро.

Нагадаємо, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.

Кошти Україна отримує за умови виконання низки реформ. Загалом країна має 151 індикатор за 69 напрямками реформ.

Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.