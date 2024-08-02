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Підвищення військового збору збільшить ціни? Нацбанк забив на сполох

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підвищення військового збору збільшить ціни? Нацбанк забив на сполох
Запровадження військового збору з доходів підприємств може суттєво підвищити інфляцію протягом відносно короткого періоду
фото з відкритих джерел

Національний банк переконаний, ініціативи з введення нових податків або підвищення старих є ризикованими

Ведення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

Як зазначається, запровадження військового збору з доходів підприємств може суттєво підвищити інфляцію протягом відносно короткого періоду.

«Такий податок значною мірою може переноситися бізнесом на споживачів. Ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга виробництва та реалізації продукції, крім випадків вертикально інтегрованих компаній», – йдеться в прогнозі.

Нацбанк вважає, що фінансування значних витрат на безпеку та оборону потребує розширення внутрішньої ресурсної бази бюджету. Базовий сценарій прогнозу НБУ враховує низку мобілізаційних заходів у 2024 році, зокрема підвищення акцизних податків. Водночас ініціативи з введення нових податків або підвищення ставок за наявними, зменшення або скасування податкових пільг наразі є ризиком прогнозу. Кожна з таких ініціатив може мати різний вплив на інфляцію.

Так, підвищення окремих прямих податків (зокрема, з доходів населення) зменшуватиме інфляційний тиск через обмеження споживання, компенсуючи таким чином вплив від більших бюджетних видатків.

Податки на споживання містять більше проінфляційних ризиків, адже їх підвищення напряму відобразиться на споживчих цінах. Зокрема в разі підвищення ставки ПДВ це позначиться майже на всіх компонентах, що входять до індексу споживчих цін. Водночас, як демонструє світовий досвід, цей ефект зазвичай відображається на показнику річної інфляції протягом 12 місяців і надалі згасає.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.

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Теги: Національний банк Нацбанк НБУ ціни податки ПДВ

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