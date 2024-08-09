НАБУ взялося за фортифікації Сумщини: зловживань на пів мільярда

Розслідування почалося за статтями «Службове підроблення і «Розтрата (привласнення) чужого майна»

Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За версією слідства, службові особи Північного управління замовника робіт Міністерства оборони ввійшли у змову з підрядними організаціями (ТОВ «Топаз», ТОВ «Сумибудінвест» ЛТД, ТОВ «Будмонтажсервіс 1»). Зокрема, у лютому-березні 2024 року з вказаними підприємствами було укладено низку договорів щодо будівництва 21 військової інженерно-технічної і фортифікаційної споруди та 16 оборонних рубежів на території Сумської області загальною вартістю близько 700 млн грн. За своєчасним та якісним виконанням завдань слідкував відділ технічного нагляду Головного управління капітальних вкладень Міноборони. Фахівці цього відділу виявили суттєві недоліки під час зведення фортифікацій, про які повідомили підрядників. Проте будівельні організації проігнорували зауваження військових спеціалістів, які відмовилися підписувати акти виконаних робіт.

Ця ситуація спровокувала заміну підрядника з технагляду. Замість відділу технічного нагляду Головного управління капітальних вкладень Міноборони прийшли цивільні спеціалізовані організації, з якими Північне управління замовника робіт Міноборони підписало договори.

На зведенні фортифікацій Сумщини, ймовірно, кралися державні гроші. НАБУ веде розслідування витяг із судового реєстру

Наразі НАБУ отримало доступ до мобільних телефонів керівників підрядних компаній і начальника Північного управління замовника робіт Міністерства оборони. Зокрема, в IPhone директора ТОВ «Топаз» правоохоронці знайшли групу «Фортифікація Сумщини», яка нараховує 49 учасників. У ній містяться відомості щодо ходу та порядку виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд Крім того, месенджері WhatsApp є листування з абонентом про придбання будівельних матеріалів, звіти, документи щодо виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в електронному вигляді та інша інформація, що має доказове значення.

Досудове розслідування триває за статтями «Службове підроблення і «Розтрата (привласнення) чужого майна».

Також у телефоні інженера з технічного нагляду правоохоронці виявили інформацію про недоліки під час зведення взводного опорного пункту №25.

Разом із тим, на початку липня керівництво Сумської області відрапортувало: за рахунок заощаджених бюджетних коштів з будівництва фортифікаційних споруд, які було розпочато у лютому, будуються ще кілька фортифікаційних об’єктів.

Як дізнався «Главком» за допомогою системи ProZorro, протягом лютого-липня 2024 року департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації опублікував 106 закупівель, що стосувалися нового будівництва фортифікаційних споруд в області. Вже у червні замовник почав масово вносити зміни до вказаних оборонних контрактів, зменшуючи їхню вартість. Наприклад, ціну оборонного договору 41,12 млн грн відкориговано до 34,34 млн грн. Інший контракт щодо будівництва фортифікацій на 40,57 млн грн зменшено до 34,41 млн грн. Таке ж відбулося із контрактом на 40,96 млн грн – він «схуд» до 34,38 млн грн.

У червні влада Сумщини почала масово вносити зміни до оборонних контрактів, зменшуючи їхню вартість дані ProZorro

На майданчику ProZorro департамент капбудівництва Сумської ОДА не пояснював причину зменшення цін у контрактах. Лише запевнив: зміна ціни договорів у бік зменшення начебто не вплинула на і обсяг та якість товарів, робіт і послуг. Однак перевірити це неможливо, оскільки всі контракти з будівництва укріплень на Сумщині засекречено.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Топаз» створено у травні 2004 року. Ним володіє мешканка Сум Валентина Сіроштан. Розмір статутного капіталу підприємства складає 21 тис. грн.

Засновником і власником ТОВ «Сумибудінвест» ЛТД вказано харків’янина Артема Дєгтєрьова. Розмір статутного капіталу фірми – 80,5 тис. грн.

ТОВ «Будмонтажсервіс 1» зі статутним капіталом 17 млн грн створено у лютому 2009 року. Його засновником та власником є киянин Андрій Гандзюк.

Додамо, що наприкінці березня 2024 року президент Володимир Зеленський відвідав Сумську область, де ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд. Глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Також керманичу країни розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту, який передбачає залізобетонні конструкції, місця ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі.

Як повідомляв «Главком», з листопада 2023 року поліція розслідує злочинну змову посадовців Сумської ОДА із представниками фірм-підрядників на будівництві взводних опорних пунктів. Схема привласнення бюджетних коштів примітивна: встановлюються несертифіковані бетонні бункери власного виробництва із використанням краденого та необлікованого піску з кар’єрів, розташованих на території Сумського району (села Токарі та Верхнє Піщане).