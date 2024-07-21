Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінсоцполітики назвало кількість вітчизняних підприємств, які виготовляють протези

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мінсоцполітики назвало кількість вітчизняних підприємств, які виготовляють протези
Протезист-ортезист – дефіцитна професія
фото з відкритих джерел

Кожен поранений має право самостійно вибрати підприємство

Міністерство соціальної політики України повідомило, що в країні функціонує 112 підприємств, які забезпечують громадян допоміжними засобами реабілітації, з яких 64 спеціалізуються на виготовленні протезів верхніх та нижніх кінцівок. Перелік цих підприємств, як державних, так і приватних, разом з їх контактними даними, доступний на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Про це в інтерв’ю «Главкому»  повідомив заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.

«На сьогодні в Україні діє 112 підприємств, які забезпечують допоміжними засобами реабілітації, з них 64 виготовляють протези верхніх та нижніх кінцівок. Перелік підприємств та їхні контактні дані розміщено на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Це підприємства як приватної, так і державної форм власності, які використовують вітчизняні та іноземні комплектуючі. Законодавство передбачає механізм, відповідно до якого кожна особа має право самостійного вибору підприємства. Вона сама звертається із заявкою, і на підставі цього формується замовлення. Таким чином реалізовано принцип «гроші ходять за людиною», – розповів Танасишин.

Він зазначив, згідно з міжнародно визнаною класифікацією, у сфері протезування можуть працювати три категорії фахівців: протезисти–ортезисти, асистенти протезистів–ортезистів, техніки–протезисти-ортезисти.

«В Україні лише наприкінці 2023 року з’явилася професія протезист-ортезист. Попередньо у нас існувала професія інженер-протезист-ортезист, для здобуття якої людині потрібно здобути освіту за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія». Освітні програми для підготовки таких фахівців існують нині у понад 15 закладах вищої освіти. Професію інженер-протезист-ортезист можна здобути вже в понад 15 вишах України. Зараз за участю Мінсоцполітики та Міністерства охорони здоров’я розробляється стандарт вищої освіти для спеціальності 224.2 «Протезування-ортезування», за якою здійснюватиметься підготовка протезистів-ортезистів. У 2024 році оголошено перший набір магістрів цього фаху в Харківському та Львівському національних медичних університетах і в Національному університеті охорони здоров’я України імені Шупика», – зазначив заступник міністра соціальної політики. 

Українські підприємства протезної галузі активно впроваджують новітні технології, проте у випадках, коли необхідні технології відсутні в Україні, учасники бойових дій можуть бути направлені на протезування за кордон з покриттям витрат на проживання.

Нагадаємо, безцінний досвід у медичній сфері, якого набуває Україна під час війни, є унікальним. Таку заяву у інтерв’ю ZN.UA  зробив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, цей досвід з одного боку аналогічний тому, якого набували інші держави, що переживали військові конфлікти. З іншого – він є унікальним.

До слова, загальний час перебування українських військових на лікуванні за кордоном становитиме не більше 12 місяців. Про відповідні зміни, які були ухвалені під час засідання уряду, повідомив у Telegram постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

Читайте також: «Черги для військових на протезування немає». Як держава допомогає тим, хто втратив кінцівки
Теги: Ігор Кузін кордон Telegram Україна держава технології військові лікар гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На заході відбудеться церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit Пресреліз
4 липня, 12:25
Путін дуже сподівається, що Дональда Трампа оберуть наступним президентом Америки
Чи стане Трамп рятівником для Путіна і які ризики для України
24 червня, 17:17
Іонафана прийняв у Москві Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України
Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)
26 червня, 11:38
Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року
Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови
1 липня, 16:43
У Бухаресті відкрито літню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українців
30 червня, 08:18
Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій
Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки
2 липня, 08:38
Новий пакет міститиме ракети для систем українських ППО
Ракети для ППО, артилерійські снаряди: США оголосили пакет військової допомоги Україні
3 липня, 21:49
8 липня, в межах європейського туру, в Юрмалі (Латвія) у Дзінтарі хол відбулось відкриття виставки «Мініатюрна Україна»
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
11 липня, 07:30
Орбан закликав до відновлення відносин із Росією
Орбан звернувся до голови Євроради з несподіваною пропозицією щодо Росії
16 липня, 09:39

Суспільство

Мінсоцполітики назвало кількість вітчизняних підприємств, які виготовляють протези
Мінсоцполітики назвало кількість вітчизняних підприємств, які виготовляють протези
Виріс у сім'ї волонтерів та допомагав ЗСУ ще підлітком. Згадаймо Костянтина Юзвюка
Виріс у сім'ї волонтерів та допомагав ЗСУ ще підлітком. Згадаймо Костянтина Юзвюка
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 21 липня
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 21 липня
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»
Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони
Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Смерть Фаріон. Оксана Забужко розповіла, що не так з імовірним підозрюваним
45K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
23K
Скандал із «Укрзалізницею». Пасажирка заявила, що довелося їхати на підлозі до Відня
22K
Убивство Фаріон: Зеленський назвав одну з версій злочину
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
12K
Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон

Новини

Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
19 липня, 14:08

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua