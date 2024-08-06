США збираються конфіскувати гроші експрем'єра Лазаренка на користь України

Міністерство юстиції прагне до конфіскації понад $200 млн Лазаренка,

Міністерство юстиції Сполучених Штатів через процедуру цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати гроші в колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України. Про це заявила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер в інтерв’ю вірменській службі Voice of America.

Батлер зазначила, що Лазаренка було засуджено у суді Північного округу Каліфорнії в Сан Франциско, де він відбув покарання близько шести років у в’язниці. Разом із тим, обсяг звинувачень у справі, за якою Лазаренка було визнано винним, був значно вужчим за обвинувачення, які знаходяться в юрисдикції Міністерства юстиції США.

«Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтися про понад 200 мільйонів доларів», – наголосила посадовиця.

Міністерство юстиції прагне до конфіскації понад $200 млн Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси стосовно цих коштів тривають вже близько 20 років.

Нагадаємо, академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський розповів, хто з усіх українських політиків був найсильнішим лідером.

В інтерв’ю «Главкому» політик зазначив, що Павло Лазаренко був блискучим керівником уряду.

«Маю вам сказати ще про одну людину, яку ми випустили з України. Про Павла Лазаренка. Він був блискучим і рішучим прем’єр-міністром. Той факт, що він мусив виїхати з України, був надзвичайно великою шкодою для нашої держави. Як голова обласної ради Дніпра він зробив величезну послугу для всього Дніпра і його жителів. У дуже складній економічній ситуації у радіусі 50 км від міста він дав дачі всім мешканцям міста», – наголосив академік.

Крім того, Юхновський пояснив, що він «за його кримінальними справами не стежив».