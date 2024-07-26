Нацбанк випустив монету, присвячену медичним працівникам

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України

Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україна» та має номінал п’ять гривень

Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!», присвячену самовідданій праці медичних працівників України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україна» та має номінал п’ять гривень. Вона виготовлена ​​із нейзильберу. Тираж – до 50 тис. примірників. Перші пам'ятні монети вручили працівникам Охматдиту, відзначеним за багаторічну працю та професійні заслуги.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кровоточить. Вгорі на дзеркальному тлі викарбувано напис «Україна», праворуч від напису – малий державний герб України. Під бинтом унизу праворуч – номінал монети п’ять, графічний знак гривні та рік карбування монети 2024, внизу зліва – логотип банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі – в центрі композиції змодельовані смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює та вгамовує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у ​​найскладніших обставинах.

Дизайн монети створили художники мистецької групи «АртТріум»: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Купити пам'ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» можна буде з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а згодом – у банках-дистриб'юторах.

Варто зазначити, що еапередодні Дня медичного працівника «Укрпошта» презентувала благодійний поштовий випуск із серії «Героїчні професії. Янголи війни», присвячений звитяжним та відданим своїй справі лікарям. Випуск складається з двох марок – «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній».

Нагадаємо, Національний банк 1 березня ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя», яку почнуть продавати в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) з 7 березня.

До слова, 23 лютого Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Це друга пам’ятна банкнота, випущена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Також у День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Кохання».