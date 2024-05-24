Обмеження на переказ коштів з картки на картку: Нацбанк повідомив деталі

Запровадження лімітів пов'язано із використанням карткових рахунків українців для незаконних дій

Національний банк України запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону.

Як повідомив Пишний, Нацбанк проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток.

«За результатами аналізу, ті обмеження, які НБУ вбачає за доцільне обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, це не торкнеться 98% українців. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо – обмежити загальну суму до 100 тис. грн на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців», – сказав він.

За словами очільника Нацбанку, у разі потреби ліміт можна збільшити.

«Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти», – пояснив голова НБУ.

Пишний також розповів, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а «все що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає».

Крім того, жодні операції з застосуванням Iban (International Bank Account Number) обмежуватися не будуть ні за кількістю, ні за сумою.

Пишний пояснив запровадження лімітів небезпечним зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

«Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркодилерам, тим хто забезпечує роботу незаконних казино і за вашою карткою відбуваються розрахунки, а ви насправді не маєте до того жодного відношення», – додав Пишний.

Як повідомлялося, Нацбанк планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Це стосуватиметься лише вихідних переказів – приймати можна буде необмежену кількість

До слова, Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.