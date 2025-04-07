Євросоюз вигадав, як зміцнити оборону без підвищення держборгу

Reuters: у Євросоюзі планують створення міжурядового оборонного фонду

У Європейському союзі захотіли створити новий міжурядовий оборонний фонд з метою зміцнення обороноздатності об'єднання на додаток до інших уже оголошених ініціатив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Reuters посилається на документ, підготовлений на замовлення Польщі аналітичним центром Bruegel. Зазначається, що цю ініціативу обговорять міністри фінансів країн-учасниць ЄС 12 квітня у Варшаві.

Як сказано у матеріалі, основною ідеєю European Defence Mechanism (EDM) є те, що цей фонд дасть змогу залучити чималі кошти без підвищення рівня державного боргу, чого не хочуть деякі країни Євросоюзу з високим рівнем заборгованості. За даними агентства, до компетенції EDM увійде придбання різної оборонної техніки, стягнення плати за її використання, а також кредитування.

На думку авторів доповіді, насамперед кошти фонду слід використовувати для «стратегічних засобів підтримки» на кшталт дорогої військової інфраструктури та обладнання, які нині здебільшого надаються Сполученими Штатами. При цьому взяти участь в EDM, згідно з задумом, зможуть і країни, що не входять до ЄС, на кшталт Великої Британії, Норвегії чи України.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу наступного тижня планують скоординовано відповісти на тарифи президента США Дональда Трампа. Ймовірно, буде схвалено перший набір цільових контрзаходів на суму до 28 мільярдів доларів США, що охоплюють імпорт «від зубної нитки до діамантів».