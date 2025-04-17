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ЄС відмовився від заборони імпорту скрапленого газу з Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЄС відмовився від заборони імпорту скрапленого газу з Росії
ЄС відклав ідею санкцій проти імпорту російського СПГ
фото з відкритих джерел

План має бути оголошений на початку травня

Європейський Союз вирішив відкласти ідею введення санкцій проти імпорту російського скрапленого природного газу через опір деяких держав-членів та невизначеність щодо альтернативних джерел енергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Натомість Європейська комісія планує представити нову стратегію, спрямовану на припинення залежності від російської енергії до 2027 року.

Один з європейських посадовців заявив агентству, що Єврокомісія не хоче ризикувати втратою російського СПГ через санкції на тлі торгових переговорів зі США.

Агенство зазначає, що цього року Комісія розглядала можливість заборони імпорту російського СПГ під час обговорення 16-го пакету санкцій.

Однак через складність переговорів та необхідність забезпечення альтернативних постачань, зокрема, зі США, було вирішено відкласти це питання.

Reuters пише, що в червні очікується 17-й пакет санкцій, хоча процес його підготовки просувається повільно. План Європейської комісії щодо припинення залежності від російської енергії буде представлений у травні.

Раніше Bloomberg із посиланням на обізнані джерела писав, що Євросоюз розглядає можливість поступового введення обмежень на скраплений природний газ (СПГ) та алюміній з Росії, а також відключення від SWIFT нових російських банків та заходи щодо десятків судів у рамках 16-го пакету санкцій. 

У червні 2024 року ЄС запровадив свої перші серйозні обмеження на російський газ, у тому числі СПГ, у своєму 14-му пакеті санкцій.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала замінити російський СПГ імпортованим із США під час телефонної розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: Єврокомісія санкції обмеження газ

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