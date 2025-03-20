Майбутнє вітроенергетики залежить від рішення парламентарів про податкові стимули – глава Асоціації

Поточні податкові пільги для всіх інших видів енергообладнання діють до кінця 2025 року

Скасування імпортного ПДВ критично важливе для будівництва вітроелектростанцій – Конеченков

Майбутнє вітроенергетики України повністю залежить від рішення парламентарів щодо законопроєкту, який передбачає надання податкових стимулів на імпорт обладнання для вітроелектростанцій, вважає голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Галузь вітроенергетики, на відміну від інших ВДЕ-енерготехнологій, залишається єдиним напрямком енергетики, позбавленим податкових пільг на імпорт обладнання», – заявляє Конеченков.

За його словами, парламент у липні 2024 року скасував потребу сплачувати ввізне мито та ПДВ при імпорті багатьох видів енергетичного обладнання, окрім того, яке потрібне для вітроенергетики.

«Інвестори очікували, що ця перепона в умовах літніх відключень електроенергії швидко вирішиться, але цього не сталося», – зазначив голова правління УВЕА.

Він нагадав, що майже одразу у липні минулого року, нардепи зареєстрували законопроєкт №11455, який би також розширив пільгу по сплаті імпортного мита та ПДВ при ввезенні компонентів для ВЕС, однак до сесійної зали він поки й не дійшов.

«У питанні пільг на імпорт обладнання для відбудови енергетики важливо розуміти, що це також не призводить до жодних втрат бюджетних надходжень, з яких фінансується наше військо. Адже імпортне ПДВ спочатку сплачується у бюджет при ввезенні обладнання у країну, але потім цей ПДВ держава з того ж держбюджету через деякий час повертає», – пояснив Конеченков.

Він розповів, що поточні податкові пільги для всіх інших видів енергообладнання діють до кінця 2025 року. Позитивним результатом звільнення від імпортного мита і ПДВ на імпортоване обладнання є активізація будівництва сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та газопоршневих станцій.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дарія Орлова заявляла, що держава має вдосконалити механізм залучення інвесторів у будівництво зелених електростанцій, а також завершити вирішення боргових проблем, щоб це спонукало їх до активної реалізації проєктів в Україні.