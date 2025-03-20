Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Майбутнє вітроенергетики залежить від рішення парламентарів про податкові стимули – глава Асоціації

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Майбутнє вітроенергетики залежить від рішення парламентарів про податкові стимули – глава Асоціації
Поточні податкові пільги для всіх інших видів енергообладнання діють до кінця 2025 року
фото: depositphotos.com

Скасування імпортного ПДВ критично важливе для будівництва вітроелектростанцій – Конеченков

Майбутнє вітроенергетики України повністю залежить від рішення парламентарів щодо законопроєкту, який передбачає надання податкових стимулів на імпорт обладнання для вітроелектростанцій, вважає голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков. 

«Галузь вітроенергетики, на відміну від інших ВДЕ-енерготехнологій, залишається єдиним напрямком енергетики, позбавленим податкових пільг на імпорт обладнання», – заявляє Конеченков.

За його словами, парламент у липні 2024 року скасував потребу сплачувати ввізне мито та ПДВ при імпорті багатьох видів енергетичного обладнання, окрім того, яке потрібне для вітроенергетики.

«Інвестори очікували, що ця перепона в умовах літніх відключень електроенергії швидко вирішиться, але цього не сталося», – зазначив голова правління УВЕА.

Він нагадав, що майже одразу у липні минулого року, нардепи зареєстрували законопроєкт №11455, який би також розширив пільгу по сплаті імпортного мита та ПДВ при ввезенні компонентів для ВЕС, однак до сесійної зали він поки й не дійшов.

«У питанні пільг на імпорт обладнання для відбудови енергетики важливо розуміти, що це також не призводить до жодних втрат бюджетних надходжень, з яких фінансується наше військо. Адже імпортне ПДВ спочатку сплачується у бюджет при ввезенні обладнання у країну, але потім цей ПДВ держава з того ж держбюджету через деякий час повертає», – пояснив Конеченков.

Він розповів, що поточні податкові пільги для всіх інших видів енергообладнання діють до кінця 2025 року. Позитивним результатом звільнення від імпортного мита і ПДВ на імпортоване обладнання є активізація будівництва сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та газопоршневих станцій.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дарія Орлова заявляла, що держава має вдосконалити механізм залучення інвесторів у будівництво зелених електростанцій, а також завершити вирішення боргових проблем, щоб це спонукало їх до активної реалізації проєктів в Україні.

Читайте також:

Теги: імпорт держава пільги законопроєкт енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт
За два дні енергетики заживили домівки 17 тис. родин після обстрілів – ДТЕК
Сьогодні, 15:18
НАБУ підозрювало Вовка у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади»
Вища рада правосуддя звільнила ексочільника ОАСК Павла Вовка
18 березня, 13:02
Швеція закупить і передасть Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
13 березня, 21:16
Якщо інші мита не будуть скасовані, Трамп пообіцяв з 2 квітня значно підвищити мита на імпорт канадських автомобілів
Трамп вводить додаткові мита на товари з Канади і знову кличе «стати штатом» США
11 березня, 16:56
Пам'ятник Джорджу Вашингтону у Нью-Йорку
Пам'ятник Джоржу Вашингтону посеред Києва? «Слуги народу» та Тищенко придумали, як задобрити Трампа
10 березня, 21:11
Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну від допомоги, буде гірше, ніж Афганістан, заявив Грем
Сенатор Грем озвучив наслідки зупинення допомоги США для України
9 березня, 18:59
Підходи американської USAID та японської JICA дещо відрізняються
Японська агенція хоче замінити для України USAID
5 березня, 20:11
Раніше Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена рамкова угода щодо природних копалин, яка не потребує ратифікації парламенту
Президент пояснив, яку допомогу від США Україна готова відшкодовувати
26 лютого, 17:19
Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляли про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до повномасштабної війни
ВООЗ повідомила, на які хвороби найчастіше скаржаться українці
24 лютого, 21:03

Новини

Майбутнє вітроенергетики залежить від рішення парламентарів про податкові стимули – глава Асоціації
Майбутнє вітроенергетики залежить від рішення парламентарів про податкові стимули – глава Асоціації
«Зелені» аукціони в Україні у 2025-му році: як пройшов перший та чого чекати від наступних
«Зелені» аукціони в Україні у 2025-му році: як пройшов перший та чого чекати від наступних
Україна має стимулювати підприємства до купівлі зеленої енергії – ExPro
Україна має стимулювати підприємства до купівлі зеленої енергії – ExPro
Нульові викиди вуглецю: стартап у США виплавив першу тонну «зеленої» сталі
Нульові викиди вуглецю: стартап у США виплавив першу тонну «зеленої» сталі
Революція у зеленій енергетиці. Вчені з США розробили обертальні сонячні панелі
Революція у зеленій енергетиці. Вчені з США розробили обертальні сонячні панелі
Швеція кидає виклик Китаю: розроблено альтернативу графіту для акумуляторів
Швеція кидає виклик Китаю: розроблено альтернативу графіту для акумуляторів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
96K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
70K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
19K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
18K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua