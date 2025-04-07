Митна війна з... пінгвінами. Американський міністр пояснив запровадження тарифів проти безлюдних островів

Як відомо, Росії у переліку країни проти яких запровадили мита – немає

США ввели мита проти безлюдних островів Герд та Макдональд. Міністр торгівлі Говард Лутнік пояснив в ефірі CBS News, чому проти островів з пінгвінами були запроваджені тарифи, передає «Главком».

За його словами, мита проти цих островів були введені для того, щоб їх не використовували як лазівку, оскільки ці території можуть бути використані третіми країнами для обходу торговельних обмежень США.

«Президент Трамп втомився від цьогою Він не хоче допустити, щоб у світі було місце, через яке Китай чи інші країни можуть здійснювати поставки. Він закрив ці лазівки», сказав міністр торгівлі.

У 2022 році зі згаданих островів до США було імпортовано товарів на суму приблизно $1,4 мільйона доларів. Незважаючи на відсутність постійного населення, ці території несподівано стали фігурантами міжнародної торгівлі.

Деталі імпорту залишаються неясними, однак американська адміністрація прагне закрити будь-які можливості для уникнення встановлених мит.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення масштабних взаємних тарифів. У переліку країн є острови Герд і Макдональд, де мешкають тільки пінгвіни.

Росії у переліку країни проти яких запровадили мита – немає. Згодом Білий дім пояснив, чому Росію не занесли до списку мит.