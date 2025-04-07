Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Митна війна з... пінгвінами. Американський міністр пояснив запровадження тарифів проти безлюдних островів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Митна війна з... пінгвінами. Американський міністр пояснив запровадження тарифів проти безлюдних островів
США ввели мита проти безлюдних островів
колаж: glavcom.ua

Як відомо, Росії у переліку країни проти яких запровадили мита – немає

США ввели мита проти безлюдних островів Герд та Макдональд. Міністр торгівлі Говард Лутнік пояснив в ефірі CBS News, чому проти островів з пінгвінами були запроваджені тарифи, передає «Главком».

За його словами, мита проти цих островів були введені для того, щоб їх не використовували як лазівку, оскільки ці території можуть бути використані третіми країнами для обходу торговельних обмежень США.

«Президент Трамп втомився від цьогою Він не хоче допустити, щоб у світі було місце, через яке Китай чи інші країни можуть здійснювати поставки. Він закрив ці лазівки», сказав міністр торгівлі.

У 2022 році зі згаданих островів до США було імпортовано товарів на суму приблизно $1,4 мільйона доларів. Незважаючи на відсутність постійного населення, ці території несподівано стали фігурантами міжнародної торгівлі.

Деталі імпорту залишаються неясними, однак американська адміністрація прагне закрити будь-які можливості для уникнення встановлених мит.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення масштабних взаємних тарифів. У переліку країн є острови Герд і Макдональд, де мешкають тільки пінгвіни.

Росії у переліку країни проти яких запровадили мита – немає. Згодом Білий дім пояснив, чому Росію не занесли до списку мит. 

Читайте також:

Теги: імпорт торгівля тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США заявив, що запроваджені тарифи вже приносять ефект
Мита Трампа: як вдарять по Україні? Думки політиків і експертів
4 квiтня, 17:15
Американський президент вкотре закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів
США пригрозили Росії масштабними санкціями після обстрілу України
7 березня, 16:51
Сири та вина з Європи можуть стати дефіцитом у США
Через Трампа американцям можуть стати недоступними делікатеси з Європи – Financial Times
10 березня, 16:27
Для покращення ситуації з газом треба, щоб ціни на газовому ринку України формувалися за ринковими принципами, вважає експерт
Для покращення складної ситуації з газом потрібні ринкові умови у галузі – експерт
12 березня, 16:45
СЕО «Метінвесту» розповів, що з 2022 року Група втратила приблизно 40% активів
Гендиректор «Метінвесту» розповів BBC про перспективи інвестицій в українську економіку
14 березня, 10:47
Пелосі відреагувала на запроваджені Трампом мита
«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит
3 квiтня, 02:15
Німецький міністр вважає, що ЄС має укладати нові торговельні альянси
Німеччина підготувала проєкт заходів у відповідь на мита США
3 квiтня, 16:08
США та Китай «обмінялися» запровадженням 34% мит
Тарифна війна Трампа. Китай запроваджує 34% мита на американські товари
4 квiтня, 15:08
Голова МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що важливо уникати кроків, які можуть ще більше нашкодити світовій економіці
Голова МВФ прокоментувала нові тарифи Трампа
4 квiтня, 09:03

Економіка

Ринок криптовалют різко обвалився
Ринок криптовалют різко обвалився
Митна війна з... пінгвінами. Американський міністр пояснив запровадження тарифів проти безлюдних островів
Митна війна з... пінгвінами. Американський міністр пояснив запровадження тарифів проти безлюдних островів
США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський
США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа
Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа
Тарифна війна Трампа. Китай запроваджує 34% мита на американські товари
Тарифна війна Трампа. Китай запроваджує 34% мита на американські товари

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
45K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
35K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
24K
США скасовують всі візи громадянам однієї з країн: названо причину
20K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua