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Туск прокоментував тарифи США: Потрібні відповідні рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Туск прокоментував тарифи США: Потрібні відповідні рішення
Туск зробив заяву про нові мита США
фото: Reuters

Туск: Партнерство означає справді взаємні тарифи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові мита від президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що потрібні відповідні рішення. Про це Туск написав у соцмережі Х, інформує «Главком».

«Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні відповідні рішення», – написав Туск.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

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Теги: Дональд Туск імпорт тарифи

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