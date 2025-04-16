Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни

Майже половина топменеджерів держкомпаній приховує свої доходи. Один із аргументів – загроза… національній безпеці

У березні завершилася кампанія декларування державних службовців за 2024 рік. Звітувати про свої доходи та майно зобов’язані, зокрема, і керівники державних підприємств. Утім, чимало з них вочевидь цим фактом не надто переймаються, до того ж не один рік поспіль. Подекуди посадовці знаходять пояснення: «державна таємниця». Мовляв, шкода національній безпеці перевищує суспільний інтерес. За яким принципом визначається, хто має такий привілей, а хто ні – схоже, така ж «державна таємниця».

Та є в усій цій історії і певний позитив. Очільники найбільших держпідприємств країни, які таки подають декларації, доводять: навіть на четвертий рік повномасштабної війни в Україні можна заробляти більше мільйона гривень щомісяця.

Тим часом аналітики Opendatabot звернули увагу: в останні роки 30-40% держпідприємств є збитковими. Так, у 2023 році з 789 компаній, що подали звітність, 313 мали збитки, у 2022 році з 797 підприємств – 389 збиткові. Варто зауважити, що лише чверть компаній державного сектору дотримувалася закону та звітувала про свої фінансові результати. Судячи з цих звітів, найбільших збитків у 2023 році зазнав аеропорт «Бориспіль» (1,4 млрд грн), а найприбутковішим держпідприємством країни стали «Ліси України» (2,8 млрд грн).

«Главком» дослідив, хто з керівників найбільших державних компаній подає декларації і звітує про свої заробітки.

Олексій Чернишов і Роман Чумак, «Нафтогаз України»

За 2024 рік Олексій Чернишов задекларував 25,11 млн грн зарплати в «Нафтогазі» фото: Олексій Чернишов/Facebook

Очолив рейтинг найзаможніших топменеджерів України Олексій Чернишов, який нині вже обіймає посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності. Із листопада 2022 року до грудня 2024-го Чернишов керував НАК «Нафтогаз України». Згідно з його декларацією, торік він отримав у держпідприємстві 25,11 млн грн заробітної плати (близько 2,1 млн грн на місяць) і додаткове благо в розмірі 4,6 тис. грн. Для порівняння: у 2023 році розмір зарплати топменеджера становив 21,37 млн грн. Зауважимо: у деклараціях завжди вказується нарахована зарплата разом із податками та військовим збором.

Додаткове благо – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний із виконанням обов'язків трудового найму. До прикладу, це може бути безкоштовне харчування, надання житла або знижка на купівлю продукції, яку виробляє роботодавець тощо.

За майже місяць роботи в Кабміні (з 3 грудня і до кінця 2024 року) Чернишов заробив 90,5 тис. грн. Крім того, торік посадовець отримав 6,05 млн грн процентів, 3,39 млн грн від продажу авто, 747 тис. грн доходу від облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП). Тим часом його дружина Світлана отримала за рік 2,11 млн грн доходу.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 52,61 млн грн, $4,3 тис., 107 тис. євро і 46,3 тис. швейцарських франків; готівкою – 40 тис. грн і $490 тис. Також у власності Світлани Чернишової вказані майнові права, отримані внаслідок ліквідації іноземної юридичної особи та розподілу її залишкових активів, у розмірі $1,43 млн.

Крім того, у 2024-му декларант накупив цінних паперів на майже 10 млн грн, а його дружина почала орендувати житловий будинок площею 939,1 кв. м на Київщині.

Після переходу Чернишова до Кабміну виконувачем обов’язків голови «Нафтогазу» став Роман Чумак, який раніше обіймав посаду члена правління та фінансового директора НАКу. У 2024 році він заробив 18,4 млн грн (1,53 млн грн на місяць), а у 2023-му – 15,3 млн грн. Інші джерела доходів (проценти, цінні папери, медичне страхування) торік принесли Чумаку 21,34 млн грн. Водночас його дружина отримала за рік 12,27 млн грн доходу, син – 64,8 тис. грн.

У грудні 2024 року виконувачем обов’язків голови «Нафтогазу» став Роман Чумак фото: Група «Нафтогаз»/Facebook

Сім’я зберігає на банківських рахунках 21,75 млн грн, $283 тис. і 328,1 тис. євро; готівкою – 100 тис. грн, $140 тис. і 60 тис. євро.

Чумак у минулому році накупив цінних паперів на понад 20 млн грн.

Ігор Смілянський, «Укрпошта»

Смілянський востаннє декларував свої доходи аж за 2017 рік фото: Ігор Смілянський/Facebook

Одна з небагатьох державних компаній, яка вирізняється постійністю керівного складу, – «Укрпошта». З 2016 року крісло гендиректора займає Ігор Смілянський, який відразу прославився надвисокими зарплатами. До прикладу, у фінансовому плані «Укрпошти» на 2020 рік було вказано, що зарплата керівника мала становити 1,87 млн грн на місяць. Однак дізнатися, якою вона є зараз, із відкритих джерел не вийде, оскільки компанія не публікує фінзвітність від початку повномасштабного вторгнення, а Смілянський востаннє декларував свої доходи аж за 2017 рік.

«Главком» поцікавився у Смілянського напряму: якою є теперішня зарплата керівника підприємства та його заступників? У відповіді на запит ішлося: «Укрпошта» нібито може надавати публічну інформацію виключно стосовно умов постачання товарів, послуг та цін на них; а також буцімто зарплата керівництва компанії належить до комерційної таємниці. «Главком» оскаржує цю відповідь в Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що отримав відповідь на свій запит від Державної аудиторської служби, де йдеться: у 2022-2024 роках керівництву «Укрпошти» виплатили премій на 36,6 млн грн, попри стабільно збиткову діяльність компанії. Смілянський прокоментував цю інформацію: «Так, у нас є система преміювання за результати, і якщо люди досягають цілей, то отримують премії. І адмінперсонал, і листоноші, і водії».

Відповідь Державної аудиторської служби на запит Гончаренка скриншот з Telegram-каналу Гончаренка

Сергій Корецький, «Укрнафта» й «Укртатнафта»

Керівник «Укрнафти» й «Укртатнафти» Сергій Корецький задекларував 26,66 млн грн заробітної плати у 2024 році фото: Сергій Корецький/Facebook

Колишній очільник мережі заправок WOG і засновник мережі кафе Idealist Coffee Сергій Корецький очолює «Укрнафту» й «Укртатнафту» з листопада 2022-го.

За 2024 рік топменеджер задекларував 26,66 млн грн заробітної плати. Зокрема, 15,47 млн грн зарплати він отримав на посаді директора «Укрнафти», тобто 1,29 млн грн на місяць. Ще 11,19 млн грн заробив на посаді керівника «Укртатнафти», тобто 932,5 тис. грн на місяць.

Наприклад, у 2023-му за управління цими двома держпідприємствами він отримав 28,21 млн грн: 15,59 млн грн в «Укрнафті» та 12,62 млн грн в «Укртатнафті».

Також торік Корецький отримав 6 тис. грн зарплати як керівник ОСББ «Замок на Паньківській», додаткове благо в розмірі 141,2 тис. грн від «Укрнафти», 1,2 млн грн роялті від ТОВ «Санеко Трейд», 3,82 млн грн доходу від погашення облігацій внутрішніх державних позик і 2,6 тис. грн процентів. Водночас його дружина Ірина торік отримала 3,51 млн грн доходу, із яких 2,48 млн грн – подарунок у негрошовій формі від Сергія Корецького.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 8,44 млн грн, $666,4 тис., 529,1 тис. євро і 838 фунтів стерлінгів; готівкою – $560 тис. і 1,22 млн євро. Також у власності Корецьких – 24,8 млн грн і $2,25 млн, позичених третім особам.

Із цікавого: у 2024-му дружина керівника «Укрнафти» перестала бути власницею квартири в Києві площею 233,9 кв. м і вартістю 2,5 млн грн. Нині нерухомість записана на громадянку Клим’юк Уляну Сергіївну – ймовірно, доньку Ірини Корецької. Натомість подружжя має право безоплатно користуватися цим житлом. Ба більше, згідно з даними YouControl, усі компанії, які нині зареєстровані на Уляну Клим’юк, раніше належали Сергію чи Ірині Корецьким.

Також торік очільник «Укрнафти» почав орендувати житловий будинок у селищі Козин Київської області.

А до чималої скрині з люксовими аксесуарами Ірини Корецької в минулому році додався браслет з діамантами, серії Love від французького ювелірного дому Cartier вартістю 2,08 млн грн.

Крім того, у 2024-му подружжя почало орендувати дорогі автівки: Land Rover Range Rover, 2017 року випуску вартістю 3,78 млн грн і Mercedes-Benz E 220, 2018 року випуску вартістю 2,13 млн грн. Власником лімузинів є ТОВ «Санеко Груп», зареєстроване на вищезгадану Уляну Клим’юк.

Дмитро Липпа і Владислав Медведєв, «Оператор газотранспортної системи України»

В інтерв’ю Дмитро Липпа розповів, що його заробітна плата в ОГТСУ торік становила 1,2 млн грн «брудними» на місяць фото: Оператор ГТС України/Facebook

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) переживає кадрові зміни буквально зараз. Дмитро Липпа 9 квітня достроково завершив роботу на посаді генерального директора ОГТСУ, яку обіймав з березня 2023 року. До того він працював на керівній позиції на металургійному комбінаті «Каметсталь».

Вочевидь, Липпа цьогоріч вирішив оминути декларування своїх доходів і майна, хоча в попередні два роки на керівній посаді він про цей обов’язок не забував. Так, за 2023 рік ексочільник ОГТСУ задекларував 7,3 млн грн зарплати (близько 912,5 тис. грн на місяць) та 26,7 тис. додаткового блага.

В інтерв’ю Forbes Липпа розповів, що його заробітна плата в ОГТСУ торік становила 1,2 млн грн «брудними» на місяць.

10 квітня виконувачем обовʼязків голови компанії призначено Владислава Медведєва. Він працює в ОГТСУ з 2020 року. Тоді він обійняв посаду директора з трансформації та операційної ефективності. А з 2024-го був операційним директором. Жодної декларації за всі роки роботи в державному секторі Медведєв не подав.

10 квітня виконувачем обовʼязків голови ОГТСУ призначено Владислава Медведєва фото: Оператор ГТС України/Facebook

Володимир Кудрицький і Олексій Брехт, «Укренерго»

Після звільнення Кудрицький отримав на руки понад 17 млн грн виплат від «Укренерго» фото: Володимир Кудрицький/Facebook

Звільнений 2 вересня 2024 року з посади голови НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький востаннє подавав декларацію у 2020 році. Утім, згідно зі звітами правління компанії, його грошова винагорода (без відрахування податків і військового збору) в останні місяці перебування на посаді була такою:

у червні: 652,2 тис. грн зарплати і 44,2 тис. грн додаткового блага (медичне страхування);

у липні: 548,1 тис. грн зарплати і 37,7 тис. грн додаткового блага;

у серпні: 548,2 тис. грн зарплати і 40,1 тис. грн додаткового блага.

Після звільнення Кудрицький отримав на руки ще понад 17 млн грн виплат від «Укренерго» (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки – 2,2 млн грн; вихідну компенсацію при звільненні – 3,87 млн грн; погашення компанією заборгованості з виплати премій за 2021-2023 рр. – 11,14 млн грн). Крім того, на медичне страхування звільненого чиновника було витрачено 40,1 тис. грн.

Нового голову правління «Укренерго» досі не обрано. Тимчасовим виконувачем обов’язків керівника компанії став Олексій Брехт.

До цього він був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

Востаннє в. о. голови правління «Укренерго» Олексій Брехт подавав декларацію про доходи у 2020 році фото: European Business Association/Facebook

Остання декларація Брехта також була подана у 2020 році. Утім, згідно зі звітами правління компанії, його грошова винагорода (без відрахування податків і військового збору) в останні місяці була такою:

у січні 2025-го: 575,8 тис. грн зарплати і 33,3 тис. грн додаткового блага (медичне страхування);

у лютому: 567 тис. грн зарплати і 1,08 млн грн додаткового блага (медичне страхування, страхування відповідальності на наступний річний термін);

у березні: стільки ж, як і в лютому.

Петро Котін, «Енергоатом»

Зарплата в. о. голови правління «Енергоатома» Петра Котіна за 2024 рік склала 6,71 млн грн фото: «Енергоатом»/Facebook

Петро Котін керує «Енергоатомом» із 2020-го року. Згідно з декларацією, його зарплата за 2024 рік склала 6,71 млн грн (559,2 тис. грн на місяць), тоді як у 2023-му – 4,72 млн грн. Крім того, торік Котін отримав 269,5 тис. грн пенсії, 1,26 млн грн процентів і подарунок у негрошовій формі від «Енергоатома» вартістю 2 тис. грн.

Очільник компанії зберігає на банківських рахунках 9,92 млн грн; готівкою – 3,15 млн грн і 8,5 тис. євро. Натомість його дружина Наталія Котіна, якщо вірити декларації, не має ані доходів, ані заощаджень.

Варто пригадати цікавий факт: як з’ясували журналісти проєкту «Схеми» від «Радіо Свободи», 70-річна теща Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Улітку 2023 року родичка керівника «Енергоатома» стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 кв. м, у якому оселився сам держпосадовець із сім’єю. Загалом будинок та земля під ним обійшлись тещі Котіна в 7 млн грн. У коментарі журналістам Петро Котін підтверджував, що відвідує цей будинок, і обіцяв відобразити це в декларації, однак досі так цього і не зробив.

Юрій Болоховець, ДП «Ліси України»

Глава ДП «Ліси України» Юрій Болоховець задекларував за 2024 рік 6,65 млн грн зарплати фото: Юрій Болоховець/Facebook

З травня 2023-го ДП «Ліси України» очолює Юрій Болоховець – колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України.

Посадовець задекларував за 2024 рік 6,65 млн грн зарплати, приблизно 554,1 тис. грн на місяць, за 2023-й (не повний) – 1,02 млн грн. Крім того, торік він отримав 256,8 тис. грн доходу від цінних паперів і 46,8 тис. грн страхових виплат. Дохід його дружини Людмили за цей же час становив у сумі 4,13 млн грн.

Подружжя зберігає 5,8 млн грн на банківських рахунках, а також $35 тис. і 15 тис. євро готівкою.

Людмила Болоховець торік почала орендувати авто Lexus RX350, 2022 року випуску у ТОВ «Івангородське», яким сама ж частково і володіє. Нині вартість такої автівки стартує від 2 млн грн.

Крім того, подружжя накупило цінних паперів на 3,4 млн грн.

Олег Гуляк і Герман Сметанін, «Укроборонпром»

«Укроборонпром» не розкриває розмір зарплати гендиректора Олега Гуляка фото: Олег Гуляк/Facebook

Генерал-майор Олег Гуляк став генеральним директором акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» у жовтні 2024 року. До цього він працював радником гендиректора з питань військового співробітництва концерну і був командувачем Сил логістики ЗСУ.

Ані декларацій Гуляка, ані документів на сайті «Укроборонпрому», які б розкривали розмір його зарплати, немає.

До Гуляка очільником концерну з червня 2023 року був Герман Сметанін – колишній гендиректор ДП «Завод імені Малишева». Нині він призначений головою Мінстратегпрому.

Зарплата Германа Сметаніна на посаді гендиректора ДП «Ліси України» становила приблизно 526,5 тис. на місяць фото: Герман Сметанін/Facebook

Як видно з декларацій Сметаніна, за 2024 рік (не повний) він заробив 4,21 млн грн, тобто близько 526,5 тис. на місяць, а за 2023-й (також не повний) – 2,83 млн грн. Крім того, в минулому році Сметанін отримав 2,39 млн грн вихідної допомоги від «Укроборонпрому» і 449,6 тис. грн зарплати в Мінстратегпромі. Водночас сумарний дохід його дружини Анфіси становив 335 тис. грн.

Подружжя зберігає 1,85 млн грн і 67 євро на банківських рахунках; 853 євро на електронному гаманці; 1 млн грн і $38 тис. готівкою.

Тетяна Бондаренко, поліграфкомбінат «Україна»

Поліграфічний комбінат «Україна» ось уже майже чотири роки очолює Тетяна Бондаренко. У 2017 році вона була звільнена з посади заступника директора комбінату, а СБУ позбавила її доступу до держтаємниці. Однак Бондаренко двічі поновлювалася через суд.

За минулий рік вона задекларувала 4,63 млн грн зарплати (близько 386 тис. на місяць), за 2023-й – 4,76 млн грн. Також торік Бондаренко отримала 278 тис. грн пенсії, 3,1 тис. грн процентів і подарунок у негрошовій формі в розмірі 1 тис. грн.

Очільниця поліграфкомбінату зберігає на банківських рахунках 133,9 тис. грн і 146 євро; готівкою – 200 тис. грн, $105 тис. і 20 тис. євро.

Торік Бондаренко придбала собі авто Toyota Venza, 2020 року випуску за 990 тис. грн. Зараз на ринку таку автівку можна знайти за ціною від 1,2 млн грн.

Олександр Семирга і Юрій Литвин, «Адміністрація морських портів України»

«Адміністрацію морських портів України» очолив Олександр Семирга фото: Адміністрація морських портів України/Facebook

У січні 2025 року ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) очолив Олександр Семирга – колишній керівник Закарпатської та Чернігівської митниць і перший заступник голови Державної митної служби.

За минулий рік посадовець задекларував 660,1 тис. грн зарплати від Закарпатської митниці та 106,5 від Державної митної служби. Крім того, Семирга отримав 96 тис. грн доходу від надання майна в оренду та 2 млн грн – від продажу знаку для товарів та послуг. Дохід його дружини Анни Гандзюк за минулий рік був удесятеро вищим – 6,12 млн грн.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 788 тис. грн та 10,4 тис. євро; готівкою – 130 тис. грн, $255 тис. і 100 тис. євро. Ще близько 400 тис. грн – активах у вигляді злитків золота та срібла.

До того ж у своїй декларації Семирга вказав, що його дружина торік почала орендувати таунхаус площею 125 кв. м у селі Сторожниця на Закарпатті. Сам же новопризначений глава АМПУ накупив крипти на 683,1 тис. грн.

До Семирги керівником підприємства був Юрій Литвин, якого призначили на посаду 2023-го. У минулому році його зарплата, згідно з декларацією, склала 4,12 млн грн (343,3 тис. грн на місяць), у позаминулому – 2,19 млн грн. Дружина Юрія Литвина Світлана отримала торік 10 тис. грн зарплати і 750 тис. грн доходу від продажу авто.

Ексочільник АМПУ Юрій Литвин задекларував 4,12 млн грн за 2024 рік фото: Юрій Литвин/Facebook

Подружжя зберігає на банківських рахунках 398,6 тис. грн, $3,4 тис. і 11,7 тис. євро; готівкою – 330 тис. грн, $57,5 тис. і 27 тис. євро.

Перелік нерухомості Литвина за рік поповнився. Зокрема, ексочільник АМПУ прямо з 1 січня 2024-го почав орендувати квартиру площею 79 кв. м в Одесі. А його син Олексій від вересня винаймає студентську кімнату в Литві.

Крім того, Світлана Литвин придбала нове авто – BMW X1, 2022 року випуску за 761 тис. грн. Нині ціна такої автівки на ринку стартує від 1,2 млн грн.

Олександр Юрченко і Дмитро Гапчич, «Державна продовольчо-зернова корпорація»

Від 3 грудня 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління АТ «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (ДПЗКУ) є Олександр Юрченко. Раніше він був директором юридичного департаменту корпорації. За минулий рік посадовець задекларував 3,23 млн грн зарплати (269,2 тис. грн на місяць), за 2023-й – 609,3 тис. грн. Також він отримав 280 тис. грн дивідендів від адвокатського об’єднання «Яр.Вал», 30,2 тис. грн процентів, 8 тис. грн кешбеку, 12,5 тис. грн страхових виплат. Водночас його дружина Ольга торік отримала сумарно 1,59 млн грн доходу.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 291,8 тис. грн, $12,1 тис., 6,6 тис. євро; готівкою – 165 тис. грн, $35 тис. і 32,5 тис. євро.

Список нерухомості, якою володіє Юрченко, торік поповнила столична квартира площею 81,8 кв. м за 4,1 млн грн. Зазначається, що житло дісталося посадовцю в подарунок від мами.

Квартира у столиці за 4,1 млн грн дісталася Олександру Юрченку в подарунок від мами дані реєстру декларацій

З серпня 2023 року й до призначення Юрченка у грудні 2024-го головою правління ДПЗКУ був Дмитро Гапчич, експрацівник агрохолдингу Kernel. Його зарплата в корпорації торік була значно скромніша – 947,9 тис. грн (86,2 тис. грн на місяць). Також він отримав 134,3 тис. грн пенсії, 299,4 тис. грн доходу від надання майна в оренду, 194,7 тис. грн процентів і 31,8 тис. грн штрафних санкцій за судовим рішенням від громадянина Констянтина Сидорова. Водночас дружина Дмитра Гапчича Алла за рік отримала в сумі 14,07 млн грн доходу.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 4,46 млн грн, $4,8 тис., 24,6 тис. євро; готівкою – 7,76 млн грн, $105 тис., 222,6 тис. євро. Також у власності Гапчича – 25,45 млн грн, позичених третім особам.

Крім того, дружина ексочільника ДПЗКУ торік стала власницею 14 нових земельних ділянок на Київщині та Полтавщині загальною площею 36,33 га.

Богдан Банчук, «Аграрний фонд»

Торік керівник «Аграрного фонду» отримав 3,05 млн грн зарплати фото: agropolit.com

З 2020-го АТ «Аграрний фонд» очолює Богдан Банчук. Ось уже як п’ятий рік поспіль посадовець не декларує свої доходи і майно.

Згідно з документами, оприлюдненими на сайті компанії, грошова винагорода Банчука, включно з гарантіями і компенсаційними та іншими виплатами, торік становила 3,05 млн грн (без відрахування податків і військового збору), тобто 254,2 тис. грн на місяць. Тоді як у 2023-му – 2,71 млн грн.

Андрій Ярмак, «Украерорух»

За минулий рік очільник «Украероруху» Андрій Ярмак задекларував 2,3 млн грн заробітної плати фото: «Украерорух»/Facebook

Із 2019-го Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») очолює Андрій Ярмак. За минулий рік він задекларував 2,3 млн грн заробітної плати (191,7 тис. грн на місяць) – практично стільки ж, як і у 2023-му. Крім того, отримав 28,8 тис. «соціалки» і 61 тис. грн призу від ТОВ «Хавас Інгейдж Україна». Ця фірма, згідно з її соцмережами, займається, зокрема, організацією івентів. Дружина Ярмака, Юлія Черниш, отримала 131,5 тис. грн доходу.

Керівник «Украероруху» зберігає 142 тис. грн на банківському рахунку і $12 тис. готівкою. Його ж дружина не має ані копійки заощаджень.

Олексій Дубревський, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський у 2024 році отримував у середньому приблизно 189,2 тис. грн зарплатні на місяц фото: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»/Facebook

Гендиректор закритого через війну міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський у 2024 році задекларував 2,27 млн грн заробітної плати (189,2 тис. грн на місяць), а у 2023-му – 3,79 млн грн. Свою посаду він обіймає з липня 2021-го.

Окрім зарплати, Дубревський торік отримав 16,5 тис. страхових виплат та 1,4 тис. грн компенсації витрат на відрядження та підвищення кваліфікації.

Очільник аеропорту тримає на банківських рахунках 723 тис. грн; готівкою – $65 тис. і 10 тис. євро.

Торік Дубревський почав орендувати житловий будинок площею 298,7 кв. м на Київщині. Нерухомість належить іноземній громадянці Кристині Токарєвій. Крім того, посадовець витратив за рік 410,6 тис. грн на навчання доньки Софії.

Олександр Перцовський, «Укрзалізниця»

Востаннє Олександр Перцовський декларував своє майно у 2018 році фото: «Укрзалізниця»

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» у 2024 році теж пережило кадрові зміни на керівному рівні. Із жовтня новим головою правління компанії став Олександр Перцовський. На цій посаді він замінив Євгена Лященка. Ані перший, ані другий декларації не подають. До прикладу, останній раз Перцовський декларував своє майно у 2018 році, коли був заступником гендиректора «Укрпошти».

Варто зазначити, що в «Укрзалізниці» він працює з 2020-го. До нової посади був членом правління та керівником пасажирського напряму УЗ, а ще раніше працював у німецькому логістичному концерні Deutsche Post DHL Group та був заступником очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського. У 2016 році Перцовський був претендентом на посаду керівника «Укрпошти», як і Смілянський.

Не так давно народний депутат Олексій Гончаренко надіслав запит до Перцовського, у якому поцікавився розміром зарплат керівництва «Укрзалізниці», оскільки, згідно з законом, ця інформація має бути публічною. Як з’ясував «Главком», у компанії запросили нардепа особисто відвідати офіс «Укрзалізниці», щоб отримати запитувані дані, однак Гончаренко поки що цього не зробив.

Ольга Корх і Олександр Шурига, «Автомобільні дороги України»

Ексочільниця АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» Ольга Корх не подає декларацій вже п’ятий рік поспіль фото: «Автомобільні дороги України»/Facebook

З 2022-го і до початку 2025 року АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» керувала Ольга Корх. Декларацій вона не подає вже п’ятий рік поспіль. На сайті компанії відомостей про її доходи також немає.

У січні на місце Корх прийшов Олександр Шурига – її колишній заступник та ексначальник управління з питань координації діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій та охорони праці Київської міської ради.

Як видно з його декларації, за 2024 рік Шурига заробив 45,3 тис. грн в «Автомобільних дорогах України» та 211,8 тис. грн в Київській міській держадміністрації.

Посадовець не задекларував жодної копійки на банківських рахунках, але вказав 400 тис. грн і $7,5 тис. заощаджень готівкою.

Ігор Сирота, «Укргідроенерго»

За весь час роботи керівником «Укргідроенерго» Ігор Сирота жодного разу не відзвітував про свої статки фото: «Укргідроенерго»/Facebook

Де-де, а в ПрАТ «Укргідроенерго» керівництво не міняється роками. Компанію з 2011-го очолює Ігор Сирота.

Поданням декларацій топменеджер також не переймається. За весь час роботи керівником «Укргідроенерго» він жодного разу не відзвітував про свої статки.

Бодай якусь інформацію про його заробітну плату можна знайти на сайті підприємства. В офіційних документах зазначається, що загальний розмір зарплати, виплачений за 2024 рік генеральному директору та чотирьом його заступникам за фактично відпрацьований час становив 34,98 млн грн (із урахуванням відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення, додаткового блага та інших нарахувань). Утім, яку частку з цієї суми отримав саме Сирота – невідомо.

Сергій Лагно, «Укргазвидобування»

Гендиректор АТ «Укргазвидобування» Сергій Лагно не подає декларацій фото: «Укргазвидобування»/Facebook

Наприкінці червня 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора АТ «Укргазвидобування» став Сергій Лагно. До цього він обіймав у цій же компанії посаду головного інженера. Ані на сайті «Укргазвидобування», ані в реєстрі декларацій знайти відомості про доходи Лагно не вдасться.

Така ж історія і з його попередником Олегом Толмачевим, який виконував обов’язки гендиректора підприємства від січня 2023-го. Раніше він очолював «Нафтогаз Розвідка та Видобування» групи «Нафтогаз Україна».

Єлизавета Жабська, «Главком»