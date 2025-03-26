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ЄБРР надає «Нафтогазу» €270 млн на закупівлю газу: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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ЄБРР надає «Нафтогазу» €270 млн на закупівлю газу: деталі
Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько €140 млн грантів від уряду Норвегії
колаж: glavcom.ua

«Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу», – заначив Шмигаль

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Я передає «Главком», про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, додатково через ЄБРР буде направлено ще близько €140 млн грантів від уряду Норвегії.

«Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ (Підземні сховища газу - «Главком») для проходження наступного опалювального сезону», – заначив Шмигаль.

Нагадаємо, при підготовці до наступного опалювального сезону Україні потрібно буде імпортувати щонайменше 1 млрд кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в бліцінтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Як зазначив глава Міненерго, ворожі обстріли мають вплив на власний видобуток газу Україною. «Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити», – каже він.

Міністр каже, що окрім власних коштів у «Нафтогазу» є відкриті кредитні лінії, зокрема лінія ЄБРР на 200 млн євро. Тож він припустив, що «Нафтогаз» отримає грантові кошти на закупівлю газу, а також самого ресурсу у вигляді грантів.

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Теги: газ Нафтогаз України

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