Кому буде відмовлено у виплаті перерахованих пенсій у червні

Працюючим пенсіонерам, які отримують мінімальні виплати, буде відмовлено у переіндексованих пенсіях у червні

Виплати перерахованих пенсій у червні (за квітень та травень) зможуть отримати не всі працюючі пенсіонери. Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

Йдеться, зокрема, про тих пенсіонерів, які працюють й отримують пенсії у мінімальному розмірі. Їм буде здійснено перерахунок з 1 липня.

В країні перерахунки пенсійних виплат працюючим пенсіонерам відбувається автоматично. Пенсійний фонд здійснює їх на основі звітності роботодавців щодо страхового стажу та заробітної платні людини, набуті після 1 березня 2020 року.

Відомо, що 2 червня в Україні розпочато фінансування пенсій за червень. На пенсійні виплати направили 4 млрд грн. З них 2,7 млрд грн виділено на виплату пенсій через «Укрпошту», а 1,3 млрд грн – через уповноважені банки.

Нагадаємо, що у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.