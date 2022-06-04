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рус
    Економіка та фінанси

    Кому буде відмовлено у виплаті перерахованих пенсій у червні

    У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму - Кому буде відмовлено у виплаті перерахованих пенсій у червні
    У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму
    фото: glavcom.ua

    Працюючим пенсіонерам, які отримують мінімальні виплати, буде відмовлено у переіндексованих пенсіях у червні

    Виплати перерахованих пенсій у червні (за квітень та травень) зможуть отримати не всі працюючі пенсіонери. Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

    Йдеться, зокрема, про тих пенсіонерів, які працюють й отримують пенсії у мінімальному розмірі. Їм буде здійснено перерахунок з 1 липня.

    В країні перерахунки пенсійних виплат працюючим пенсіонерам відбувається автоматично. Пенсійний фонд здійснює їх на основі звітності роботодавців щодо страхового стажу та заробітної платні людини, набуті після 1 березня 2020 року.

    Відомо, що 2 червня в Україні розпочато фінансування пенсій за червень. На пенсійні виплати направили 4 млрд грн. З них 2,7 млрд грн виділено на виплату пенсій через «Укрпошту», а 1,3 млрд грн – через уповноважені банки.

    Нагадаємо, що у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кому буде відмовлено у виплаті перерахованих пенсій у червні