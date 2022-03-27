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    Економіка та фінанси

    Що буде, якщо не платити комуналку під час війни

    Субсидію заплатять навіть при наявності боргів - Що буде, якщо не платити комуналку під час війни
    Субсидію заплатять навіть при наявності боргів
    фото: glavcom.ua

    Українців хвилює, чи будуть нараховувати штрафи і пеню за несплату компослуг

    На час війни українцям пообіцяли не нараховувати штрафи та пеню за несплату рахунків, а також не вимикати постачання газу, води, електроенергії тощо. На питання, які хвилюють більшість українців, відповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, пише gsminfo.

    Вона зазначила, що в разі неспроможності оплатити рахунки, споживач справді може цього не робити. Карати його за борги перед житлово-комунальними службами одразу ж після війни ніхто не збирається.

    При цьому очільниця Мінсоцу попрохала всіх, хто має змогу в ці скрутні часи заплатити комуналку, зробити це. Адже служби ЖКГ зараз працюють на межі можливостей. У деяких регіонах комунальники змушені виходити на роботу навіть під обстрілами окупантів, щоб забезпечити громадянам постачання води, електрики та тепло в їхніх домівках. Тож оплата комунальних послуг зараз є свого роду внеском в оборону країни та її майбутню перемогу.

    Також марина Лазебна дала відповідь на одне з найпопулярніших питань українських споживачів компослуг: чи будуть нараховувати субсидії, якщо не платити за комуналку. Міністерка повідомила, що всі види соціальних послуг, в тому числі і субсидії, держава сплачуватиме регулярно й у повному обсязі.

    Варто зазначити, що за правилами споживача можуть позбавити субсидії, якщо у нього є заборгованість понад 680 грн протягом більш ніж три місяці. Та оскільки субсидію платять лише до закінчення опалювального сезону, тобто до травня, то аналіз заборгованостей проводитимуть вже після його завершення. А це означає, що громадяни зможуть отримати всі субсидійні виплати, передбачені на опалювальний сезон 2021/2022.

    Нагадаємо, у березні українці можуть отримати знижку при оплаті комуналки: як це зробити.

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    Теги: росія окупанти ЖКГ війна опалювальний сезон комуналка держава Україна окупація Марина Лазебна #stoprussia
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    Що буде, якщо не платити комуналку під час війни