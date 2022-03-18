Зеленський нагородив 138 військових, 36 – посмертно

Зеленський підписав указ про нагородження захисників України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 захисників та захисниць України. На жаль, 36 із них – посмертно. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:

Сирський Олександр Станіславович , командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом.

, командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом. Майор Мазурок Тарас Леонідович , командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.

, командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджена сержант Нуца Руслана Василівна. Старший бойовий медик. Особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі.

Відповідний указ №145/2022 опублікований на сайті глави держави.

Військовослужбовців нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Президент відзначив захисників орденами: Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Як повідомлялося раніше, раніше 15 березня Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород 234 українським військовим. На жаль, частина з них отримали їх посмертно.