  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський нагородив 138 військових, 36 – посмертно

    Президент відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців - Зеленський нагородив 138 військових, 36 – посмертно
    Президент відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців
    фото: кадр з відео

    Зеленський підписав указ про нагородження захисників України

    Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 захисників та захисниць України. На жаль, 36 із них – посмертно. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

    Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:

    • Сирський Олександр Станіславович, командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом.
    • Майор Мазурок Тарас Леонідович, командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.
    • Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджена сержант Нуца Руслана Василівна. Старший бойовий медик. Особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі.

    Відповідний указ №145/2022 опублікований на сайті глави держави.

    Військовослужбовців нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

    Президент відзначив захисників орденами: Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

    Як повідомлялося раніше, раніше 15 березня Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород 234 українським військовим. На жаль, частина з них отримали їх посмертно.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський нагородив 138 військових, 36 – посмертно