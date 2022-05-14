Влада відновила перевірки комунальників через скарги на тарифи

В Україні знову будуть проводитися перевірки компаній, які надають комунальні послуги. Все через скарги українців на необгрунтовані нарахування

Українці масово нарікають на необґрунтовані комунальні тарифи. У зв'язку з цим Кабмін ухвалив рішення відновити позапланові перевірки компаній, які надають комунальні послуги. Про це заявив прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль.

За його словами, українці обурені необґрунтованими нарахуваннями комуналки. Енергетичну сферу глава уряду виділив окремо. Тож у Кабміні вирішили відновити перевірки комунальників.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що це рішення дає відповідним органам право на час дії воєнного стану на позапланові невиїзні перевірки постачальників комунальних послуг.

Днями Кабінет міністрів запропонував парламенту заборонити підвищувати ціни на комунальні послуги під час дії воєнного стану. Пропозиція Кабміну передбачатиме запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть комунальні борги українцям після війни. Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.