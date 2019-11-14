Україна вже отримала від РФ €4,2 млн компенсації за брудну нафту



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Неякісна нафта з Росії транспортувалася через нафтопровід «Дружба»

Наразі російська «Транснефть» продовжує резервувати потужності «Укртранснафти», тому сума платежів неостаточна

З травня по листопад 2019 року «Укртранснафта» отримала від ПАТ «Транснефть» частину компенсації у розмірі 4,2 мільйона євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомляє пресслужба «Укртранснафти».

«Наразі «Транснефть» продовжує резервувати потужності «Укртранснафти», тому сума платежів неостаточна. Розмір платежів визначається в рамках діючих договірних відносин і залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в українських нафтопроводах станом на перше число кожного місяця», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на вересень Україна отримала від РФ €3,5 мільйона компенсації за брудну нафту.

Як повідомлялося, через потрапляння хлороганічних сполук до нафтопроводу «Дружба» російську нафту відмовились приймати у Словаччині та Угорщині, до яких транспортує нафту «Укртранснафта». У зв’язку з цим компанія була вимушена призупинити транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року, а також — з 17 до 21 травня 2019 року. Зупинка транспортування нафти до країн ЄС не вплинула на обсяги транзиту російської нафти в квітні, але суттєво позначилась на обсягах травня.

«Укртранснафта» щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії, разом з міжнародною сюрвеєрською компанією SGS, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу «Дружба».

АТ «Укртранснафта» — оператор системи магістральних нафтопроводів України, загальна протяжність яких становить 4,767 тис. км. Компанія входить до складу дивізіону «Нафта» Групи «Нафтогаз».