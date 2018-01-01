Коріння девальвації гривні зароджувалися не в 2014-му, а значно раніше — Пинзеник

«Остання девальвація, яку ми пережили, сталася б незалежно від подій в Криму і бойових дій на Донбасі»

Коріння девальвації гривні, яку ми зараз спостерігаємо, зароджувалися не в 2014-му році, коли почалася війна, а значно раніше. Таку думку висловив народний депутат України, екс-міністр економіки (1992-1993) та фінансів (2005-2006, 2007-2009) Віктор Пинзеник в інтерв’ю 112.ua. «Колись долар коштував 1,88 грн. На жаль, ми стали свідками



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Фото: скріншот Віктор Пинзеник

«Остання девальвація, яку ми пережили, сталася б незалежно від подій в Криму і бойових дій на Донбасі»

Коріння девальвації гривні, яку ми зараз спостерігаємо, зароджувалися не в 2014-му році, коли почалася війна, а значно раніше. Таку думку висловив народний депутат України, екс-міністр економіки (1992-1993) та фінансів (2005-2006, 2007-2009) Віктор Пинзеник в інтерв’ю 112.ua.

«Колись долар коштував 1,88 грн. На жаль, ми стали свідками трьох девальвацій національної валюти: перша була в 1997-1998 роках, друга - в період з 2008-го по 2009-й, і ця - остання. Але коріння її зароджувалися не в 2014 році, а значно раніше. Курс - це продукт двох сил: скільки є валюти і який на неї попит. Коли між цими силами немає балансу, виникає, на жаль, девальвація», - сказав Пинзеник.

На думку депутата, остання - різка і серйозна - девальвація, яку ми пережили, сталася б в будь-якому випадку, незалежно від подій в Криму і бойових дій на Донбасі.

«Причини для девальвації закладалися давно: недолік валюти покривали урізанням боргів. Це відбувалося до того моменту, поки в борг нам вже ніхто не давав. І коли проїли внутрішні резерви Національного банку України, гривню прорвало, тому що тримати було вже нічим. Це сталося в 2014 році, але насправді проблема закладалася значно раніше... Потрібно розрізняти причини виникнення проблем та їх наслідки, тому що дуже часто вони не збігаються за часом», — резюмував Пинзеник.