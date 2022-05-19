Країни ЄС придумали, як покінчити із залежністю від Росії

ЄС планує «масове» збільшення сонячної та вітрової енергії, а також короткострокове збільшення видобутку вугілля, щоб якомога швидше припинити залежність від російської нафти та газу.

У плані, викладеному в середу, Європейська комісія заявила, що ЄС необхідно знайти додаткові 210 мільярдів євро (178 мільярдів фунтів стерлінгів) протягом наступних п’яти років, щоб заплатити за поступове виведення російського викопного палива і прискорити перехід на зелену енергетику.

Високопоставлені чиновники визнали, що в короткостроковій перспективі «перегони» за відхід від російського газу означатиме спалювання більшої кількості вугілля та ядерної енергії.

До 2030 року 45% енергетичного комплексу ЄС має надходити з відновлюваних джерел енергії, що перевищує поточну ціль у 40%, запропоновану менше року тому. Чиновники також хочуть скоротити споживання енергії на 13% до 2030 року (у порівнянні з 2020 роком).

«Очевидно, що нам потрібно покласти край цій залежності і набагато швидше, ніж ми передбачали до цієї війни», – сказав Франс Тіммерманс, чиновник ЄС, відповідальний за зелену угоду. На відміну від заклику знайти 210 мільярдів євро на нову енергетичну інфраструктуру, включаючи вітрові електростанції та сонячні батареї, він сказав, що ЄС витрачає 100 мільярдів євро на рік на російське викопне паливо.

«Прискорення переходу означає, що гроші можуть залишатися в Європі, можуть допомогти зменшити рахунки за електроенергію європейських сімей і не будуть використані для фінансування цієї варварської війни в Україні», – зазначив політик.

Щоб пришвидшити використання відновлюваної енергії, ЄС хоче полегшити компаніям будівництво вітрових і сонячних ферм. Чиновники заявили, що отримання дозволу на вітрову електростанцію може зайняти до дев’яти років, а для сонячної — чотири роки.

Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

Посол України в Німеччині наголосив, що якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться.

Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України.



