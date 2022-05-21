Єрмак назвав головний важіль впливу на Путіна

Нинішня ситуація дає унікальний шанс в короткі терміни зруйнувати енергетичну диктатуру Москви

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що на Кремль подіють лише повна заборона та ембарго на російські енергоносії.

На думку Єрмака саме вони є водночас і ключовим джерелом живлення імперських амбіцій Росії, і геополітичною зброєю.

«Нинішня ситуація дає унікальний шанс в короткі терміни зруйнувати енергетичну диктатуру Москви. Перебудова моделі енергоспоживання Європи сьогодні – це самозахист та інвестиції у її розвиток. Зокрема, і зеленої енергетики. Енергетична свобода та енергетична демократія – ключ до майбутнього», – зазначив керівник ОП.

За словами Єрмака також необхідні повні блокуючі санкції проти всіх російських банків, починаючи з найбільших. Розрахунки за газ в рублях категорично неприйнятні. Санкції мають передбачати відключення від платіжних систем, заморожування активів та їх подальшу конфіскацію.

«Усі санкції мають бути узгодженими й синхронізованими. Щоб досягти максимальної ефективності, необхідні механізми вторинних санкцій проти держав, бізнесів та осіб, які допомагають Росії ухилятись від них», – переконаний політик.

Нагадаємо, що Німеччина прийняла закон, який дозволяє ретельніше виконувати санкції, введені проти російських олігархів.

Європейська комісія заявила, що протягом наступних п'яти років необхідні додаткові 210 мільярдів євро, щоб заплатити за поступове виведення російського палива.