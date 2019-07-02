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    Економіка та фінанси

    Країни ОПЕК погодили продовження угоди зі скорочення видобутку нафти

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    <p>Країни ОПЕК+ скоротили видобуток у першому півріччі 2019 року на 1,95 млн барелів на добу</p> - Країни ОПЕК погодили продовження угоди зі скорочення видобутку нафти

    Країни ОПЕК+ скоротили видобуток у першому півріччі 2019 року на 1,95 млн барелів на добу

    Члени ОПЕК подолали свої розбіжності, щоб підтримати ціни на нафту

    Країни ОПЕК на засіданні у Відні домовилися про продовження угоди зі скорочення видобутку нафти на дев'ять місяців.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням відразу на три джерела в понеділок, 1 липня.

    «Члени ОПЕК подолали свої розбіжності, щоб підтримати ціни на нафту в умовах ослаблення світової економіки і зростання виробництва в США», - йдетсья у повідомленні.

     Зазначається, що у вівторок рішення прийматимуть країни, які не входять в ОПЕК, але беруть участь в угоді. Усього країни ОПЕК+ скоротили видобуток у першому півріччі 2019 року на 1,95 млн барелів на добу проти плану в 1,2 млн барелів на добу. Угода завершилася 30 червня.

    Нагадаємо, експерти вважають, що угода ОПЕК+ скоріше за все буде пролонгованою. Проте на ціні на нафту негативним чином буде позначатися не лише кон’юнктура в сфері видобування нафти чи торгові протиріччя між США і КНР. Попит на нафту зменшуватиметься і через зменшення темпів росту світової економіки загалом.

    Так, рейтингове агентство Fitch очікує сповільнення росту світової економіки із 3,2% в 2018 році до 2,8% цього року і 2,7% в 2020 році. Все це негативним чином може позначитися на ціні на нафту в майбутньому. 

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