Криклій повідомив, скільки буде оновлено мостів та шляхопроводів



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В Україні планують оновити понад 100 мостів

Всього наразі в пріоритеті 1385 мостів

У перший рік роботи в рамках Національної програми відновлення мостів, анонсованої нещодавно президентом, планується оновити понад 100 мостів та шляхопроводів. Всього наразі в пріоритеті 1385 мостів, триває обстеження інших інфраструктурних споруд. Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої поїздки в Запорізьку область 5 червня, – повідомляє Урядовий портал.

За словами міністра, програма розрахована на 5 років. Загальний бюджет програми складає 28,7 млрд грн, який не включає 73 штучні споруди, що вже втілюються в рамках Великого будівництва, та позакласові мости.

«Для реалізації цієї програми вкрай важливо залучити якомога більше українських компаній та виробників. Це сигнал для ринку, адже 90% всього процесу мостобудування здатні забезпечити наші підприємства», – додав Владислав Криклій.

Міністр зазначив, що на добудову мосту в Запоріжжі вже виділено фінансування у розмірі 2,76 млрд грн. Всього у 2020 році на відновлення автошляхів у Запорізькій області передбачено 5 млрд 840 млн грн. Це 188 км нових та якісних доріг.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині рух трасою національного значення Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя зупинено через обвал мосту, що стався вранці 20 травня.