Київські комунальники закупили риштування для мостів на 79 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столичні мости і шляхопроводи потребують ремонту Фото: Київавтошляхміст

Київавтошляхміст уклав угоди зі столичною компанією на поставку конструкцій

Комунальне підприємство «Київавтошляхміст» 24 лютого за результатами тендерів уклало три угоди з ТОВ «Гіпро Інжиніринг» про закупівлю конструкцій на загальну суму 78,87 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Цьогоріч фірма-виробник поставить універсальні опорні системи ГІПРО-SFS-00.00.ПС:

на 65,76 млн грн – для підсилення існуючих проміжних опор №1, №2 шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе;

на 12,91 млн грн – для протиаварійних заходів в прогоні 26n – 0n та опорах 2n, 10n, 19n, 26n. правобережної естакади «Н» Південного мосту через річку Дніпро.

Йдеться про підтримуючі риштування, що використовуються у випадках великих вертикальних навантажень як несучі конструкції горизонтальної опалубки.

Специфікації дозволяють поставляти конструкції з аналогічними характеристиками.

Також замовили балочно-ригельну систему ГІПРО-BRS-00.00.ПС в комплекті на 198 тис. грн. Це опалубка для формування вертикальних і горизонтальних бетонних поверхонь.

Сума угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 78,94 млн грн.

Створена в листопаді 2018 року столична компанія «Гіпро Інжиніринг» зі статутним капіталом 3 тис. грн вперше взяла участь у тендері. Компанія входить у групу «Гіпро». Засновниками переможця є кияни Павло Антонюк і Василь Стасюк, а директором – Сергій Яворський.

На великому тендері єдиним конкурентом було ТОВ «Пілон Інжинірінг» Сергія Чутчева і Ріната Тактарова на чолі з Ігорем Льодовим, яке пропонувало риштування «Пилон-1» власного виробництва. Ніхто не знижував ціну під час аукціонів за обома лотами.

На маленькому тендері з переможцем змагалось ТОВ «Опора Констракшн» Василя Кота і директора Володимира Саболдаша, яке пропонувало імпортну опалубку з одеською фанерою на чверть дешевше. Однак його відхилили, бо воно не завантажило оновлену цінову пропозицію за результатами аукціону протягом дня після його проведення.

Як повідомлялося, у 2019 році у Києві було оновлено 16 мостів і шляхопроводів.

Джерело: Наші гроші