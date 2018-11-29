Куди летить гривня курс валют



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Воєнний курс валют Фото: ТСН

Панічні настрої населення внаслідок введення воєнного стану спричинили зростання курсу долара

Після введення в Україні воєнного стану на міжбанку одразу подорожчав долар. Наприклад, якщо у понеділок, 26 листопада, курс долара в банках був 27,8/28,1 грн за долар, то 29 числа банки продають долар за середньою ціною 28.6 грн, і купують по 28,2 грн.

У Національному банку пояснюють: ці незначні коливання курсу валют спричинені скоріше психологічними чинниками, тоді як економічних причин для різкого падіння гривні немає.

«Главком» поцікавився в фінансових експертів, що стало причиною здорожчання долара відносно гривні, і чи перетне вартість долара межу в 30 гривень вже у 2018 році.

Віталій Шапран, член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків

Коливання курсу валют після оголошення воєнного стану спричинила паніка населення. У деяких обмінниках Харкова вчора долар продавали взагалі по 32 грн.

Але на чорному ринку загалом курс впав: якщо у понеділок долар на чорному ринку можна було купити за 29,7 грн, то зараз - 28,58 грн.

Між банками є домовленість не продавати долар дорожче ніж за 29,1 грн. Зараз Міжбанк торгується: в середньому купівля на рівні 28,26 грн, а продаж - 28,29 грн. Офіційно по готівковому ринку найдешевший долар зараз продають по 28,4 грн, а найдорожчий - по 29,60 грн.

Що стосується курсу по міжбанку, то він підскочив на 30 копійок не так через воєнний стан, як через те, що зазвичай на кінець місяця припадає відшкодування ПДВ - це звичайна практика. Через це долар приблизно чотири тижні тому теж коливався в діапазоні 28,2 - 28,3 грн.

Те, що може негативно вплинути на гривню: вагомі витрати в кінці року з єдиного казначейського рахунку у гривнях, а також припинення мореплавства українських кораблів у Азовському морі. Найбільші металургійні комбінати, такі як «Азовсталь» та Металургійний комбінат ім. Ілліча, сконцентровані у Маріуполі. Зараз вони будуть змушені перенаправляти свою продукцію для транспортування через інші порти, а це додаткові витрати. На жаль, це відіб’ється на міжбанківському валютному ринку за тиждень-два.

Натомість на користь гривні грає падіння ціни на нафту марки Brent майже до $50 за барель. А це означає, що всі похідні від нафти продукти, в тому числі газ, будуть дешевшати: Україні потрібно буде менше сплачувати за імпорт.

Крім того, Україна отримає черговий транш від МВФ. ЄС вже підтвердив свою готовність профінансувати Київ до кінця року, як і Світовий банк надасть гарантії на $750 млн.

За рахунок цих позитивних і негативних факторів і буде формуватись курс валют. За моїми прогнозами, безготівковий долар до кінця року не перевищить 29 грн, а готівковий буде коливатися. Тут би порадив громадянам не бігати в обмінники, не реагувати на кожен стрибок курсу.

Але громадяни не відчують навіть девальвацію курсу на 1 грн щодо долара: це може навіть не вплинути суттєво на формування цін на імпортні товари. Більшість імпортерів закладали в ціну продуктів курс 30 грн за долар на кінець року.

Курс долара в Україні 26 листопада (джерело - minfin.com.ua)

Курс долара в Україні 29 листопада (джерело - minfin.com.ua)





Василь Фурман, член Ради Національного банку

Нацбанк проводить політику плаваючого обмінного курсу. Тому точно сказати, коли посилюватиметься і коли послаблюватиметься гривня, ми не можемо: вартість української валюти визначається ринком. Є ряд факторів, які вплинули на послаблення української гривні на цьому тижні і носять вони короткостроковий характер. Один із них – психологічний фактор, спекулятивний - як реакція ринку на введення воєнного стану. Але станом на сьогодні він уже вичерпаний. Був присутній фактор «чорної п’ятниці»: лише закордоном українці купили товару на $80 млн, і в понеділок комерційні банки відшкодовували ці транзакції за купівлю товару. Дуже багато покупок було здійснено і в Україні, але ж треба пам’ятати, що більшість товару в країні – це імпортований товар, тут він тільки продається, а не виробляється. Тому імпортери, отримуючи виручку в гривні, виходять на ринок. Крім того, в кінці місяця експортери отримують відшкодування ПДВ з бюджету. Всі ці фактори і стали причиною послаблення гривні у короткостроковому періоді. Але фундаментальні фактори, які визначають курс української валюти, є позитивними: ціни на український експорт достатньо високі або зростають. А наша економіка є сировинною і орієнтованою на експорт. Тому чим вищою буде ціна на експортних ринках, тим краще себе почуватиме українська гривня. Але якщо ми хочемо мати стабільно сильну гривню, нам потрібно мати сильну економіку і цим питанням стратегічно займатися.

Ерік Найман, керівний партнер «Капітал таймс»

Падіння гривні зараз - це чисто психологічне явище. Воєнний стан фундаментально не вплинув на економіку. В середньостроковій перспективі, з січня по березень 2019 року, долар подорожчає відносно гривні приблизно на 50 копійок. Але по суті це вже відбулось, тому причин для паніки не бачу.

На введення воєнного стану дуже різко, навіть панічно, відреагував ритейл, бо ціни на продукти харчування швидко піднялись. Вважаю, що така реакція є надмірною. На жаль, ціни швидко ростуть, але повільно падають. Тому думаю, що ціни вже знижуватись не будуть.

Але щодо долара, то до кінця року вище 29 грн він не підійметься.

Зараз Україна дуже сильно залежить від кредиту МВФ. Якщо ми в грудні отримаємо кошти, гривня буде стабільною. Якщо кредитних коштів від Фонду до кінця року не буде, курс долара може перевищити і 30 грн.

Олексій Кущ, фінансовий експерт

Стримування курсу валют під час воєнного стану вимагає певного адміністративного тиску з боку Національного банку. Але Нацбанк України зараз не має важелів адміністративного впливу на учасників валютного ринку, а тому не може утримувати курс. Водночас, воєнний стан спричиняє певні психологічні фактори, які впливають на курсоутворення. Внаслідок цього ми і бачимо сплески курсових коливань.

Населення під час турбулентних подій скорочує споживчі витрати і накопичує на «чорний день» запаси валюти, а бізнес консервує свою підприємницьку та інвестиційну активність, і за можливості виводить капітал закордон. Така поведінкова модель стала причиною того, що попит на валюту збільшився на 30-40%. Пропозиція валюти скоротилась, бо продавці намагаються її притримати до зростання курсу.

Тому і маємо: гривня втрачає у вартості щодня 10-15 копійок.

Але традиційно гривня і так слабшає щороку в грудні-лютому. Цьому сприяє ряд факторів бюджетних, фіскальних, корпоративних тощо.

Якщо прибрати психологічний чинник, то 28,29 грн за долар - це той рубікон, на який гривня мала вийти цієї зими. А наскільки ця межа буде відсунена за рахунок панічних настроїв населення, передбачити важко.

Яна Степанковська, «Главком»