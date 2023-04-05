Банки купують валюту дешевше НБУ. Чи слід українцям запасатися доларами?
Гривня продовжує свою тенденцію до зміцнення, яка почалася наприкінці березня цього року
Вперше за рік війни банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ. Про це написав директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський і опублікував відповідний скрін із курсами валют різних українських банків.
«Це те, що я говорив ще восени. Пропозиція долара з початку до середини року буде перевищувати попит. Питання в тому, як буде діяти НБУ, неправильні його дії призведуть до того, що він поставить хрест на нашому відновленні», – коментує Несходовський.
Фінансовий журналіст В'ячеслав Садовничий у своєму Telegram-каналі також написав, що Універсал Банк зробив це першим – 36,5 грн. Конкуренти поки що опустили курс не нижче 36,6 грн. При цьому безготівковий долар банки й далі конвертують в гривню по курсу не нижче офіційного.
«Клієнтам в такому разі вигідніше поповнити готівкою доларову картку і потім конвертувати в застосунку кошти в гривню, наприклад в того ж Monobank по 36,65 грн, ніж в касі банку здавати долари по 36,5 грн. Але я б зараз валюту ні в якому разі не продавав. Хіба що ви на третій стадії відсутності грошей – коли потрібно продавати долар», – вважає Садовничий.
Станом на вечір 4 квітня на готівковому ринку котирування гривні до долара становили 37,00−37,65 грн. Євро купували за 40,10 грн, а продавали за 40,90 грн.
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