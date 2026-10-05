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Курс долара сягнув історичного максимуму

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Курс долара сягнув історичного максимуму
Перевищення офіційним курсом долара позначки у 45 грн стало новим етапом ослаблення гривні
фото: glavcom.ua

Нацбанк уперше встановив офіційний курс американської валюти вище 45 гривень

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,0564 грн за $1. Це новий історичний максимум і вперше офіційна вартість американської валюти перевищила позначку у 45 грн. Новий курс діятиме у вівторок, 6 жовтня. Про це свідчать дані НБУ, пише «Главком».

Порівняно з попереднім днем долар подорожчав на 7,07 копійки. У понеділок, 5 жовтня, офіційний курс американської валюти становив 44,9857 грн за $1.

Таким чином, гривня продовжила послаблюватися щодо долара. Ще на початку жовтня офіційний курс був нижчим за 45 грн: 1 жовтня НБУ встановив його на рівні 44,68 грн, а 2 жовтня – 44,8333 грн.

Водночас встановлений Нацбанком курс є офіційним розрахунковим показником і не означає, що саме за цією ціною банки та обмінники продають валюту населенню. Готівковий і банківський курси формуються з урахуванням ситуації на валютному ринку, попиту та пропозиції.

Окрім долара, НБУ встановив на 6 жовтня офіційний курс євро на рівні 52,02 грн. Польський злотий коштуватиме 12,09 грн. Зміна курсів відображає результати торгів на міжбанківському валютному ринку.

Перевищення офіційним курсом долара позначки у 45 грн стало новим етапом ослаблення гривні. Попередні рекордні значення також фіксувалися у 2026 році, однак цього разу Нацбанк уперше встановив курс вище психологічної позначки 45 грн за долар.

Національний банк України влітку витратив шалені суми на порятунок гривні. Регулятор продав на міжбанківському валютному ринку $1,074 млрд лише за тиждень. 

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Теги: курс доллара гривня Нацбанк економіка банк

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