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Курс валют 29 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 29 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 29 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 29 вересня 2026 року. Порівняно з 28 вересня, долар, євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 50,97 грн, польського злотого – 11,65 грн.

Курс валют станом на 29 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8153 50,9743 59,4260 11,6553 53,8665
Ощадбанк Ощадбанк
 44,60 / 45,15 50,70 / 51,55 58,35 / 60,35 11,10 / 11,90 53,25 / 54,85
Приватбанк Приватбанк
 44,7 / 45,24 50,78 / 51,54 59,17 / 59,88 11,61 / 11,77 -
ПУМБ ПУМБ
 44,70 / 45,30 50,90 / 51,60 58,70 / 60,10 11,50 / 11,80 -
monobank monobank
 44,80 / 45,20 50,83 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,75 / 45,19 50,90 / 51,45 57,30 / 60,80 11,00 / 12,00 51,40 / 55,10
OTP Bank OTP Bank
 44,78 / 45,05 50,81 / 51,40 59,04 / 60,13 11,58 / 11,77 53,55 / 54,45
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,45 / 45,05 50,55 / 51,55 58,30 / 60,40 - 52,95 / 54,95
* курс валют станом на 09:49 29 вересня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас швейцарський франк, євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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