Курс валют 29 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 29 вересня 2026 року. Порівняно з 28 вересня, долар, євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 50,97 грн, польського злотого – 11,65 грн.
Курс валют станом на 29 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8153 ↓
|50,9743 ↓
|59,4260 ↑
|11,6553 ↓
|53,8665 ↓
|
Ощадбанк
|44,60 / 45,15
|50,70 / 51,55
|58,35 / 60,35
|11,10 / 11,90
|53,25 / 54,85
|
Приватбанк
|44,7 / 45,24
|50,78 / 51,54
|59,17 / 59,88
|11,61 / 11,77
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|50,90 / 51,60
|58,70 / 60,10
|11,50 / 11,80
|-
|
monobank
|44,80 / 45,20
|50,83 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,75 / 45,19
|50,90 / 51,45
|57,30 / 60,80
|11,00 / 12,00
|51,40 / 55,10
|
OTP Bank
|44,78 / 45,05
|50,81 / 51,40
|59,04 / 60,13
|11,58 / 11,77
|53,55 / 54,45
|
Укрсиббанк
|44,45 / 45,05
|50,55 / 51,55
|58,30 / 60,40
|-
|52,95 / 54,95
За тиждень долар США подорожчав. Водночас швейцарський франк, євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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