Курс валют 14 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,54 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 14 вересня 2026 року. Порівняно з 13 вересня, долар, євро, та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,54, євро – 51,63 грн, польського злотого – 11,93 грн.
Курс валют станом на 14 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,5483
|51,6386
|60,1567
|11,9399
|54,6511
|
Ощадбанк
|44,30 / 44,85
|51,30 / 52,15
|58,95 / 60,95
|11,30 / 12,10
|53,90 / 55,50
|
Приватбанк
|44,25 / 44,84
|51,19 / 52,08
|59,75 / 60,60
|11,83 / 12,03
|-
|
ПУМБ
|44,30 / 44,90
|51,50 / 52,20
|59,40 / 60,80
|11,80 / 12,10
|-
|
monobank
|44,40 / 44,80
|51,30 / 52
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,30 / 44,79
|51,30 / 52
|58 / 61,40
|11,30 / 12,30
|52,00 / 55,90
|
OTP Bank
|44,36 / 44,65
|51,19 / 51,80
|59,80 / 60,71
|11,79 / 11,99
|53,97 / 54,90
|
Укрсиббанк
|44,30 / 44,85
|51,25 / 52,15
|59,00 / 61,20
|-
|53,50 / 55,50
За тиждень долар США та євро подорожчали. Водночас польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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