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Курс валют 14 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 14 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 14 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,54 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 14 вересня 2026 року. Порівняно з 13 вересня, долар, євро, та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,54, євро – 51,63 грн, польського злотого – 11,93 грн.

Курс валют станом на 14 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,5483 51,6386 60,1567 11,9399 54,6511
Ощадбанк Ощадбанк
 44,30 / 44,85 51,30 / 52,15 58,95 / 60,95 11,30 / 12,10 53,90 / 55,50
Приватбанк Приватбанк
 44,25 / 44,84 51,19 / 52,08 59,75 / 60,60 11,83 / 12,03 -
ПУМБ ПУМБ
 44,30 / 44,90 51,50 / 52,20 59,40 / 60,80 11,80 / 12,10 -
monobank monobank
 44,40 / 44,80 51,30 / 52 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,30 / 44,79 51,30 / 52 58 / 61,40 11,30 / 12,30 52,00 / 55,90
OTP Bank OTP Bank
 44,36 / 44,65 51,19 / 51,80 59,80 / 60,71 11,79 / 11,99 53,97 / 54,90
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,30 / 44,85 51,25 / 52,15 59,00 / 61,20 - 53,50 / 55,50
* курс валют станом на 09:55 14 вересня 2026 року

За тиждень долар США та євро подорожчали. Водночас польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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