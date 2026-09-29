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«Грошей буде менше»: Нацбанк готується до шоку після війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Грошей буде менше»: Нацбанк готується до шоку після війни
Після завершення повномасштабної війни потік зовнішньої допомоги може скоротитися
фото: glavcom.ua

Регулятор уже розглядає кілька сценаріїв економіки після завершення повномасштабного вторгнення

Завершення повномасштабної війни може стати серйозним викликом для української економіки через можливе скорочення міжнародної фінансової допомоги. Національний банк уже готується до такого сценарію та розглядає кілька варіантів подальших дій. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час зустрічі у Київській школі державного управління, якого цитує видання «Кошт», повідомляє «Главком».

«Завершення повномасштабного вторгнення – це буде глобальний шок для української економіки. Глобальний шок! Ми про нього вже думаємо», – сказав Пишний.

За його словами, НБУ наразі має низку альтернативних планів дій на випадок завершення війни. Водночас конкретний сценарій заздалегідь визначити неможливо, оскільки після припинення бойових дій можуть змінитися структура української економіки та характер основних викликів.

Одним із ключових факторів Пишний назвав майбутню динаміку міжнародної фінансової підтримки України. Він очікує, що після завершення повномасштабної війни потік зовнішньої допомоги скоротиться.

«Я не знаю, якою буде структура економіки. Я не знаю, якими будуть виклики, але я знаю, очевидно, що потік міжнародної фінансової допомоги зменшиться», – заявив голова НБУ.

Він наголосив, що до такого періоду Україна має підготуватися заздалегідь. За словами Пишного, частина змін, які нині намагаються провести через парламент, спрямована саме на підготовку економіки до завершення війни.

«Грошей буде менше. Це означає, що українська економіка повинна себе самофінансувати», – пояснив Пишний.

На його думку, одним із ключових завдань після завершення війни стане повернення людей, які перебувають за кордоном. Для цього, за словами голови НБУ, Україна має запропонувати їм не лише достатній рівень безпеки, а й робочі місця та відповідні програми.

Варто нагадати, що уряд вирішив відкласти частину державних видатків через складну ситуацію з фінансами та затримку запланованого міжнародного фінансування. Частина коштів від міжнародних партнерів поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань.

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Теги: економіка Андрій Пишний Нацбанк війна

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