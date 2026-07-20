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НБУ витратив шалені суми на порятунок гривні: що тепер буде з курсом

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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НБУ витратив шалені суми на порятунок гривні: що тепер буде з курсом
Нацбанк продав 1,07 млрд доларів на міжбанку за тиждень
колаж: glavcom.ua

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк України протягом робочого тижня з 13 по 17 липня продав на міжбанківському валютному ринку 1,074 млрд доларів США, не здійснивши жодної операції з купівлі валюти. Обсяг валютних інтервенцій зріс більш ніж на 200 млн доларів порівняно з попереднім тижнем. Про це пише «Главком» з посиланням на офіційні дані Національного банку України.

Згідно зі статистикою регулятора, за п'ять робочих днів НБУ продав на міжбанківському ринку 1 074,31 млн доларів, що на 203,09 млн доларів більше, ніж тижнем раніше. Водночас купівлю іноземної валюти Нацбанк цього тижня не проводив.

Зазначимо, що інтервенції Національного банку залишаються основним інструментом згладжування коливань валютного ринку та забезпечення його стабільної роботи в умовах воєнного стану. Регулятор продає валюту з міжнародних резервів для покриття дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку та підтримки курсової стійкості гривні.

За даними НБУ, з початку червня 2026 року обсяг щотижневих валютних продажів стабільно перевищує 1 млрд доларів.

Водночас із початку 2026 року Національний банк не здійснив жодної операції з купівлі валюти на міжбанківському ринку, виступаючи виключно продавцем іноземної валюти.

Поточна політика регулятора реалізується в межах режиму керованої гнучкості валютного курсу, який діє з жовтня 2023 року. Тоді Національний банк відмовився від режиму фіксованого курсу гривні, запровадженого після початку повномасштабного вторгнення Росії. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара формується з урахуванням ситуації на міжбанківському валютному ринку, а НБУ проводить валютні інтервенції для обмеження надмірних коливань.

До речі, на тлі активних валютних інтервенцій Національний банк також оновив офіційний курс гривні. На 20 липня офіційний курс долара США встановлено на рівні 44,66 грн за долар, що на 5 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Нагадаємо, банкіри радять українцям не переводити всі заощадження у валюту, а диверсифікувати їх між різними фінансовими інструментами. Наприклад, у другому півріччі 2026 року найвигіднішими варіантами для збереження коштів можуть стати гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Теги: курс валют гривня курс доллара НБУ

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