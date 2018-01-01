Львівські шахтарі вимагають припинити купувати вугілля за кордоном

«Немає необхідності їхати по вугілля до РФ або США, якщо в Україні - величезні запаси вугілля газової групи»

Голова Львівської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Олег Турчин заявив, що в Україні склалася абсурдна ситуація, коли йдуть закупівлі вугілля за кордоном, а свої власні шахти ніхто не розвиває та галузь бідує. Про це повідомляє прес-служба профспілки вугільників, посилаючись на його виступ під час



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«Немає необхідності їхати по вугілля до РФ або США, якщо в Україні - величезні запаси вугілля газової групи»

Голова Львівської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Олег Турчин заявив, що в Україні склалася абсурдна ситуація, коли йдуть закупівлі вугілля за кордоном, а свої власні шахти ніхто не розвиває та галузь бідує.

Про це повідомляє прес-служба профспілки вугільників, посилаючись на його виступ під час Пленуму ЦК.

«Виявилося, що нашій країні наше вугілля не потрібне. Наше вугілля ми за 600 км від Львівської області до Трипілля возили, постачали на «ДТЕК Західенерго», але держава вирішила закуповувати вугілля за кордоном. У мене пропозиція така: ухвалити рішення - зобов'язати ТЕС перевести блоки з антрациту на газове вугілля. Це створить передумови для розвитку української вугільної промисловості», - сказав Турчин.

На його думку, сьогодні немає ніякої необхідності їхати за вугіллям до Російської Федерації або Сполучених Штатів Америки, якщо в Україні - величезні запаси вугілля газової групи.

«Не потрібно їхати в РФ, закуповувати в США, у нас є на своїй землі рідне вугілля. Лише потрібно розвивати видобуток», - зазначив Турчин.

У той же час, представники профспілкових осередків вугільної галузі впевнені, що однією з ключових проблем є недостатнє фінансування вугільної галузі та відсутність коштів на розвиток шахт, їх модернізацію.

«До чого ми ведемо людей? Хто дасть відповідь, як будемо жити? Шахтарі жебраки. У нас 4 дні вже мами приносять дітей і просять годувати і одягати, бо чоловік не може заробити. Нам обіцяли 8 млн грн.. Їх немає, на розвиток гроші не виділяються, як же ми збільшимо видобуток? Кирками і молотками? Як же ми топчемося по таким багатствам, а закуповуємо вугілля за кордоном. Наші вимоги - виплата заробітної плати та підвищення тарифних ставок», - заявив голова Селидівської територіальної профспілкової організації Володимир Манич.

Нагадаємо, що минулого тижня на знак протесту шахтарі Державного підприємства «Селидіввугілля» перекрили автомобільну дорогу, що веде в Курахове, Мар'їнку і Красногорівку (Донецька область). Вони вимагали виплати заборгованості по заробітній платі та створення умов для стабільної роботи шахти.