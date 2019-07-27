Мадуро пообіцяв, що економіка Венесуели не залежатиме від нафти



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

«Ми починаємо дорогу, не залежну від нафтової ренти», - сказав Мадуро

Венесуела починає новий шлях у своєму економічному розвитку, який дозволить знизити залежність країни від нафти.

Про це у суботу сказав президент Ніколас Мадуро на зустрічі з керівництвом ЮНІДО (Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку).

Мадуро провів зустріч із керівником напряму по Латинській Америці та країнах Карибського басейну ЮНІДО Дієго Масерою, на якій були присутні представники бізнесу і посли різних країн, включаючи Росію і Китай. Захід транслювався у Twitter президента.

«Той, хто робить правильні кроки, досягає цілей. Ми робимо правильні і впевнені кроки. Венесуела мала деформовану модель, модель економіки, залежної від нафти, і ми починаємо дорогу, не залежну від нафтової ренти», - сказав Мадуро.

За його словами, Венесуела тільки починає йти шляхом, який перетворить її «на регіон з економічним потенціалом, що вироблятиме велику кількість багатств у всіх виробничих секторах».

Як відомо, Венесуела вже кілька років переживає гостру соціально-економічну кризу. Згідно з оцінками ООН, країну залишили вже понад чотири млн осіб.

До слова, у четвер США ввели санкції проти родини Мадуро.