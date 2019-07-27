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    Економіка та фінанси

    Мадуро пообіцяв, що економіка Венесуели не залежатиме від нафти

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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро - Мадуро пообіцяв, що економіка Венесуели не залежатиме від нафти
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    «Ми починаємо дорогу, не залежну від нафтової ренти», - сказав Мадуро

    Венесуела починає новий шлях у своєму економічному розвитку, який дозволить знизити залежність країни від нафти.

    Про це у суботу сказав президент Ніколас Мадуро на зустрічі з керівництвом ЮНІДО (Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку).

    Мадуро провів зустріч із керівником напряму по Латинській Америці та країнах Карибського басейну ЮНІДО Дієго Масерою, на якій були присутні представники бізнесу і посли різних країн, включаючи Росію і Китай. Захід транслювався у Twitter президента.

     «Той, хто робить правильні кроки, досягає цілей. Ми робимо правильні і впевнені кроки. Венесуела мала деформовану модель, модель економіки, залежної від нафти, і ми починаємо дорогу, не залежну від нафтової ренти», - сказав Мадуро.

    За його словами, Венесуела тільки починає йти шляхом, який перетворить її «на регіон з економічним потенціалом, що вироблятиме велику кількість багатств у всіх виробничих секторах».

     Як відомо, Венесуела вже кілька років переживає гостру соціально-економічну кризу. Згідно з оцінками ООН, країну залишили вже понад чотири млн осіб.

    До слова, у четвер США ввели санкції проти родини Мадуро.

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