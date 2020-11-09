Металурги вимагають від уряду відмінити квоти на імпорт сірчаної кислоти

«Створений дефіцит загрожує зупинкою діяльності заводів, оскільки сірчана кислота — обов’язкова складова технологічного процесу виробництва»

Підприємства металургійної галузі звернулися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням відмінити квоти на сірчану кислоту та олеум, оскільки через дефіцит українські заводи можуть просто зупинитися. Про це йдеться у відкритому листі до прем’єра та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від Асоціації «Укрметалургпром».

Як сказано у листі, цистерни з сірчаною кислотою, згідно з планом виробництва, вже прямують до кінцевих споживачів. Але відсутність Спеціальних ліцензій, які мало би видати Міністерство розвитку економіки, унеможливлює їх розмитнення. Через це на ринку виник дефіцит, який загрожує роботі підприємств.

«Через бездіяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України іноземні постачальники сірчаної кислоти не можуть отримати Спеціальну ліцензію на імпорт ресурсу, оскільки 15-денний термін на видачу даного документу (згідно п.3.2. Наказу №232 Міністерства Економіки України) вичерпано ще 20 жовтня 2020 р», — пояснюють промисловці.

«Створений дефіцит загрожує зупинкою діяльності заводів, оскільки сірчана кислота — обов’язкова складова технологічного процесу виробництва. Подібної проблеми не було б у випадку відсутності квот на імпорт сірчаної кислоти», — підкреслюється у листі.

Щоб уникнути негативних економічних, екологічних та соціальних наслідків для галузі і України в цілому, металурги просять прем’єра доручити Мінекономрозвитку якомога швидше видати Спеціальні ліцензії імпортерам. А також — винести на розгляд Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) питання негайного скасування рішення про квотування.

Як відомо, МКМТ видала рішення «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту».

Проти цього рішення виступили промисловці. Вони заявили, що після введення квотування ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, оскільки через квоти зникла реальна конкуренція між постачальниками.