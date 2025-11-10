Головна Гроші Економіка
«Метінвест» формує власну систему реінтеграції ветеранів 

Новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Метінвест» формує власну систему реінтеграції ветеранів 
Наразі «Метінвест» реалізує низку програм підтримки, зокрема «Вільні хвилі» у Кам’янському, Кривому Розі та Запоріжжі
фото: depositphotos.com

Український бізнес спільно з державою має сформувати цілісну систему реінтеграції ветеранів – «Метінвест»

В Україні поступово формується унікальна система підтримки та реінтеграції ветеранів, у якій важливу роль відіграє бізнес. Група «Метінвест» створює комплексну екосистему допомоги захисникам: вона охоплює шлях військового від мобілізації до повернення в колектив, розвиває ветеранські спільноти та співпрацює з громадськими ініціативами для психологічної й соціальної адаптації колишніх військових. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій «Метінвесту» Олег Давиденко під час заходу «Реабілітація військовослужбовців: міжнародний досвід та українські реалії», який відбувся у Києві за участю представників влади, силових структур, медицини, бізнесу та громадського сектору. 

«Інтеграція ветеранів до цивільного життя це відповідальність кожного, не лише керівника. Ми підтримуємо захисників на кожному етапі, навчаємо колективи взаємодіяти з тими, хто повернувся з фронту», – зауважив Давиденко.

За його словами, наразі «Метінвест» реалізує низку програм підтримки, зокрема «Вільні хвилі» у Кам’янському, Кривому Розі та Запоріжжі – там ветерани проходять реабілітацію через плавання. Участь у проєкті вже взяли понад 430 осіб.

Ще одна ініціатива – «Спілкуй. Ветеран», серія відкритих зустрічей із юристами, психологами та соціальними працівниками, де ветерани можуть поділитися досвідом і отримати допомогу.

«Такі ініціативи мають переростати у національні програми. Бізнес подає приклад, держава підхоплює, громадські організації додають свій досвід – і разом формується цілісна система підтримки ветеранів», – наголосив Давиденко.

Він також підкреслив, що український досвід реінтеграції є унікальним – адже наші ветерани продовжують працювати в умовах війни. В той час, як на території США, досвід яких Україна переймає, війни не було вже 150 років, тож там ветерани повертаються до справді мирного життя.

«Наші ветерани учора захищали країну, сьогодні тримають економічний тил, а завтра відновлюватимуть державу. Саме ці люди зроблять Україну сильнішою», – резюмував Давиденко. 

Як відомо, Група «Метінвест» Ріната Ахметова ввійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України за версією NV та Odgers. Компанію відзначили за підтримку працівників під час війни, програми реінтеграції ветеранів та розвиток персоналу. Від початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала понад 28 млрд грн у вітчизняну економіку, та надала 9,7 млрд грн допомоги Україні, зокрема 5,2 млрд грн – ЗСУ у межах ініціативи «Сталевий фронт».

Теги: ветеран реабілітація

