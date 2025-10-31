У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів

У Сумській області мешкають 62 тис. ветеранів, а також 150 тис. членів їхніх родин

Сумська обласна військова адміністрація створює в Сумах екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів, членів їхніх родин та цивільних, які постраждали від війни. У неї увійдуть опіковий та реабілітаційний центри, а також ветеранський хаб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на громадську ініціативу «Голка».

Наступного року Сумська ОВА планує розпочати створення екосистеми медичних та соціальних закладів у Сумах і зараз шукає кошти для реалізації проєктів. Наразі в області мешкають 62 тис. ветеранів, а також 150 тис. членів їхніх родин. Екосистема медичних та соціальних закладів Sumy об’єднає опіковий центр Sumy.Полум’я життя, Sumy.Реабілітаційний центр та Sumy.Ветеранський хаб. До неї увійдуть наявні медичні заклади, які планують модернізувати та побудують нові. До створення концепції залучають ветеранів.

За словами директора Сумської обласної клінічної лікарні Володимира Гороха, в області значно зросла кількість пацієнтів з опіковими травмами внаслідок війни: складні опіки отримують військові на лінії зіткнення, а також мирне населення через атаки дронів. «Третина всіх пацієнтів опікового відділення – це наслідки мінно-вибухових травм. Але через обмежені можливості нам доводиться кожного п’ятого евакуювати в Київ, це коли кожна година – не тільки про порятунок життя, але про його якість у майбутньому», – каже Горох.

Надалі планується відкриття центру протезування та ортезування у місті, також спортивні заклади для ветеранів. Для реалізації проєктів стійкості Сумщини залучатимуть кошти міжнародних партнерів.

Нагадаємо, в Україні ветеранки та ветерани можуть отримати необхідні ліки безоплатно. Для полегшення лікування та профілактики хвороб розроблені різні програми.

До слова, Київрада розширила програму підтримки захисників, ветеранів і родин військових.