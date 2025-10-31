Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів
Екосистема медичних та соціальних закладів Sumy об’єднає опіковий і реабілітаційний центри, а також ветеранський хаб
фото: Facebook/Сумська обласна військова адміністрація

У Сумській області мешкають 62 тис. ветеранів, а також 150 тис. членів їхніх родин

Сумська обласна військова адміністрація створює в Сумах екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів, членів їхніх родин та цивільних, які постраждали від війни. У неї увійдуть опіковий та реабілітаційний центри, а також ветеранський хаб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на громадську ініціативу «Голка».

Наступного року Сумська ОВА планує розпочати створення екосистеми медичних та соціальних закладів у Сумах і зараз шукає кошти для реалізації проєктів. Наразі в області мешкають 62 тис. ветеранів, а також 150 тис. членів їхніх родин. Екосистема медичних та соціальних закладів Sumy об’єднає опіковий центр Sumy.Полум’я життя, Sumy.Реабілітаційний центр та Sumy.Ветеранський хаб. До неї увійдуть наявні медичні заклади, які планують модернізувати та побудують нові. До створення концепції залучають ветеранів.

За словами директора Сумської обласної клінічної лікарні Володимира Гороха, в області значно зросла кількість пацієнтів з опіковими травмами внаслідок війни: складні опіки отримують військові на лінії зіткнення, а також мирне населення через атаки дронів. «Третина всіх пацієнтів опікового відділення – це наслідки мінно-вибухових травм. Але через обмежені можливості нам доводиться кожного п’ятого евакуювати в Київ, це коли кожна година – не тільки про порятунок життя, але про його якість у майбутньому», – каже Горох.

Надалі планується відкриття центру протезування та ортезування у місті, також спортивні заклади для ветеранів. Для реалізації проєктів стійкості Сумщини залучатимуть кошти міжнародних партнерів.

Нагадаємо, в Україні ветеранки та ветерани можуть отримати необхідні ліки безоплатно. Для полегшення лікування та профілактики хвороб розроблені різні програми.

До слова, Київрада розширила програму підтримки захисників, ветеранів і родин військових.

Теги: Суми ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Линдов грає за клуб «Буревій»
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
12 жовтня, 10:00
На місці надзвичайної події вже працюють рятувальники
Росія прицільно вдарила по пасажирському потягу Шостка-Київ, є постраждалі
4 жовтня, 12:18
Окупанти не вперше бʼють по перинатальних центрах
Росія вдарила по пологовому будинку в Сумах
6 жовтня, 12:36
Поліція в Броварах перевіряє інцидент із травмуванням ветерана через закриття дверей авто
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції
10 жовтня, 23:30
Окупанти обстріляли Суми
Атака на Суми: є постраждала, руйнування та пожежа
13 жовтня, 01:42
З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України
Росіяни вдарили по залізничній станції в Сумах: є поранені
23 жовтня, 06:19
12-річний сумчанин став наймолодшим автором трилогії в Україні
Юний письменник із Сум написав трилогію та встановив рекорд
Вчора, 11:02
Волонтерка розповіла, як сумські актори зіграли виставу у Львові майже без глядачів
Менше глядачів, ніж акторів: волонтерка просить підтримати вистави Сумського театру у Львові
Вчора, 14:39
БпЛА атакують Суми
Росія атакувала Суми безпілотниками: є постраждалі, влучання у житлові будинки
Вчора, 23:28

Здоров'я

У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів
У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня: якою буде сонячна активність
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
Чому покоління 20-річних менше цікавиться сексом? Психіатриня знайшла пояснення
Чому покоління 20-річних менше цікавиться сексом? Психіатриня знайшла пояснення
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua